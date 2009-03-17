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    17 марта 2009

    Thermaltake DH202 — корпуса для создания домашнего кинотеатра:

    21:201

    Scythe официально представила универсальный «кривой» кулер Katana 3:

    20:13

    ZOTAC выпускает энергосберегающую видеокарту GeForce 9800GT Eco:

    19:01

    Ericsson впервые в мире удалось добиться скорости 0,5 Гбит/с с помощью технологии на базе VDSL2:

    17:29

    Мультимедиа: Reaper v.2.58:

    14:40

    Разница в цене между SSD и HDD скоро исчезнет:

    14:31

    Утилиты: FastCopy v.1.96:

    14:15

    Mushkin пополняет серию Redline трехканальными наборами DDR3 с хорошим охлаждением:

    13:55

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6.3.51 Beta:

    13:50

    Нетбук MSI U110 ECO Wind обеспечивает до 9 часов автономной работы:

    13:27

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.2.2:

    13:25

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.140:

    13:00

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.281a1448:

    12:35

    Windows 7 вытащит рынок ПК из кризиса?:

    12:25

    Интернет и сети: VisualRoute v.13.0b:

    12:10

    Утилиты: EarthView v.3.10.6:

    11:45

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.03.16:

    11:20

    ECS готовит наборы из двух GeForce GTS 250 и системы водяного охлаждения:

    11:15

    Motion J3400: крепкий планшетный ПК, способный весь день работать на одном заряде батарей:

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (16.03.2009):

    10:55

    Медиаплееры: Xion v.1.0.110 Beta:

    10:30

    Интернет и сети: Feedreader v.3.14 Beta 3:

    10:05

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.4.0.7:

    09:40

    Безопасность: WinPatrol v.16.0.2009.0:

    09:15

    Freecom ToughDrive Sport: винчестеры «для наружного применения»:

    08:55

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.0 RC1:

    08:50

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 82:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 марта):

    08:00

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