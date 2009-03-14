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    14 марта 2009

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.3:

    18:10

    Чистильщики: WashAndGo v.11.4:

    17:45

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.7.2:

    17:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.2.8:

    16:55

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.53:

    16:30

    Утилиты: EarthView v.3.10.5:

    16:05

    Медиаплееры: Miro v.2.0.3:

    15:40

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.3.1:

    15:15

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.15:

    14:50

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.6:

    14:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.2 Build 3272:

    14:00

    Запись: Oront Burning Kit v.2.7:

    13:35

    Резервное копирование: O&O DiskImage v.3.5.26:

    13:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1487 Beta:

    12:45

    Утилиты: GMER v.1.0.15.14939:

    12:20

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.8:

    10:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.25:

    10:30

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.1:

    10:05

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.86a:

    09:40

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (14/03/2009):

    09:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 03\03\2009:

    08:50

    Настройщики: NiBiTor v.4.9:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 марта):

    08:00

    ZOTAC GeForce GTX 285 — ускоритель с улучшенной системой охлаждения:

    02:50

    HP Mini 1000 с новой батареей сможет работать дольше:

    02:19

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