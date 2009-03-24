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    24 марта 2009

    Корпус Akasa Enigma типоразмера Mini-ITX подойдет для HTPC или неттопа:

    23:31

    Tamron анонсирует выпуск светосильного объектива для макросъемки SP AF60mm F/2.0 Di II MACRO 1:1:

    22:12

    Prolimatech готовит три модели кулеров-гигантов для CPU :

    19:26

    Две новые мыши от OCZ: Behemoth и Eclipse:

    19:07

    Plextor анонсирует новые DVD-рекордеры:

    18:27

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.0 Build 1027:

    18:10

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.8 Build 1333 Beta:

    17:45

    Архиваторы: 7-Zip v.4.66 Alpha:

    17:20

    Apple прекратила выпуск Bluetooth-гарнитуры для iPhone :

    17:19

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1228:

    16:55

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.26.0.1000 Beta:

    16:30

    Графика: Picasa v.3.1 Build 71.18 Beta:

    16:05

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.2.3:

    15:40

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.7.3:

    15:15

    ATTO Technology начала массовые поставки адаптеров SAS/SATA 6 Гбит/с:

    15:11

    Чистильщики: Baku v.3.7.3369:

    14:50

    AMD покажет «ускорение физики» в своих GPU с API Havok на GDC2009:

    14:36

    Утилиты: RegScanner v.1.77:

    14:25

    RV790 запросто работает на частоте 1 ГГц: фабрично разогнанных плат на этом GPU будет много?:

    14:20

    Редакторы: AkelPad v.4.2.0:

    14:00

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.17:

    13:35

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.6:

    13:10

    Софт для сотовых: Floola v.5.0.0:

    12:45

    Foxconn готовит более доступную системную плату Renaissance II на чипсете X58:

    12:30

    Утилиты: True Launch Bar v.4.4:

    12:20

    1,2-кВт BFG EX-1200 виртуально может заменить любой блок питания:

    11:43

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.0:

    10:55

    Hitachi Ultrastar C10K300: компактные и скоростные винчестеры с интерфейсом нового поколения:

    10:53

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.9:

    10:30

    Настройщики: DSL Speed v.4.6:

    10:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.03.2009):

    09:40

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6327:

    09:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.26:

    08:50

    Apple улучшит речевые возможности Mac OS X 10.5.7 :

    08:37

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 83:

    08:25

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:00

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