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    19 марта 2009

    DFI DK 790FXB-M3H5 — долгожданное пополнении в серии LANParty для процессоров AMD:

    21:55

    A-DATA предлагает нарастить объем памяти нетбука или мини-ПК:

    20:38

    AMD Phenom II X4 955 следует ждать уже с 20 апреля?:

    20:16

    Что будет, если GeForce GTX 295 покрасить в красный цвет?:

    19:10

    Производительность Radeon HD 4890 в тестах 3DMark:

    18:51

    MSI выпускает еще две платы GeForce GTX 260:

    16:36

    Apple готовится обновить профессиональные приложения :

    16:31

    Тест серверов на энергетически эффективных процессорах показал превосходство AMD:

    14:49

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.6.8:

    14:40

    Cray расширяет ассортимент суперкомпьютерами «среднего уровня»:

    14:17

    Резервное копирование: MozBackup v.1.1.15:

    14:15

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.7.4:

    13:50

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.30:

    13:25

    Мультимедиа: QuickTime Lite for VCP v.1.15:

    13:00

    Samsung использует 50-нанометровые микросхемы DDR3 плотностью 2 Гбит в модулях памяти объемом 16 ГБ:

    12:50

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.03.18:

    12:35

    Резервное копирование: JaBack v.8.20:

    12:10

    Две новинки Logitech могут сделать работу с ноутбуком комфортнее:

    11:51

    Утилиты: doPDF v.6.2.294:

    11:45

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.283a1450:

    11:20

    Fujitsu начала продажи первого в мире устройства для чтения электронных книг с цветным экраном:

    11:04

    Общение в сети: Skype v.4.0.0.216:

    10:55

    VIA подготовила референс-дизайн минибука с поддержкой HD-видео:

    10:34

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.7:

    10:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.21:

    10:05

    Медиапроцессор TI TMS320DM365 поддерживает видео в различных форматах, включая 1080p:

    09:40

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20f:

    09:40

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.0 RC1a:

    09:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.179.51 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:00

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