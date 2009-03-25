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    25 марта 2009

    Canon представила зеркальную камеру начального уровня с функцией видеозаписи:

    19:00

    AMD переносит выпуск Radeon HD 4890 на более ранний срок:

    16:55

    Acer доводит размеры дисплея нетбуков Aspire One до 11,6":

    16:33

    FTP-серверы: Serv-U v.8.0.0.2:

    16:05

    PhotoFast увеличивает скорость накопителей G-Monster, выпуская модели V4S:

    16:01

    Утилиты: Glary Utilities v.2.12.0.658:

    15:40

    Низкопрофильные процессорные кулеры Akasa AK-CC044 и AK-CC032 подойдут для HTPC:

    15:39

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.7 Build 797:

    15:15

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.7.4:

    14:50

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.6.316:

    14:25

    Lian Li выпускает корпус для ПК PC-B10, в котором блок питания меняется без помощи инструментов:

    14:20

    Интернет и сети: Network Probe v.3.0:

    14:00

    Запись: FinalBurner Free v.2.10.0.153:

    13:35

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.58:

    13:10

    Премьера GTX 275 будет «бумажной», а частоты могут оказаться ниже, чем ожидалось:

    12:56

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.4.7:

    12:45

    Общение в сети: Xfire v.1.106:

    12:20

    NVIDIA готовит упрощенный набор системной логики с поддержкой SATA III для мобильных ПК:

    12:05

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.22:

    11:55

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 25\03\2009:

    11:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (25/03/2009):

    11:05

    Мультимедиа: Acoustica v.4.1 Build 385:

    10:40

    AMD показала «живую миграцию» между тремя поколениями процессоров AMD Opteron:

    10:27

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.30:

    10:15

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.66:

    09:50

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    09:25

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:05

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II:

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:30

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 марта):

    08:00

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