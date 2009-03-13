  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 марта 2009

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.2.1:

    15:55

    Утилиты: Pdf995 v.9.1:

    15:30

    Безопасность: Watchman v.8.0.1:

    15:05

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.1.0.5 Beta:

    14:40

    Новый чипсет VIA VX855 обеспечивает поддержку видео FullHD 1080p:

    14:35

    LG подготовила пару новых приводов 8x Blu-ray :

    14:27

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.93:

    14:15

    Редакторы: RJ TextEd v.4.93:

    13:50

    Вариант Radeon HD 4670 компании GeCube тоже получает память GDDR4:

    13:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.24:

    13:25

    Медиаплееры: MPlayer (2009-03-12):

    13:00

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.13:

    12:35

    Накопитель Apricorn Aegis Mini: самый большой из самых маленьких:

    12:26

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.03.12:

    12:10

    NVIDIA принимает решение: GeForce GTS 240 на рынке мы не увидим:

    12:07

    Безопасность: Spy Sweeper v.6.1.0.107:

    11:45

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.0.7:

    11:20

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.05:

    10:55

    Утилиты: doPDF v.6.2.293:

    10:30

    Мультимедиа: Replay Music v.3.55:

    10:05

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.4.10.207:

    09:40

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.26:

    09:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.20:

    08:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.12 Build 211:

    08:25

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.1:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018