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    12 марта 2009

    inno3D Tornado GeForce GTS 250 OC — хороший разгон и система охлаждения:

    21:33

    BlackMoon — новая серия БП Spire для мощных компьютеров:

    19:42

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.28:

    16:30

    S1C33L19 — процессор приложений Seiko Epson для работы с JPEG:

    16:23

    Утилиты: FastCopy v.1.94:

    16:05

    Чистильщики: Baku v.3.7.3356:

    15:40

    Утилиты: GoodSync v.7.6.8:

    15:15

    Fusion-io ioDrive Duo — самый быстрый 640-ГБ накопитель на SSD:

    14:52

    Мультимедиа: Reaper v.2.57:

    14:50

    Партнеры AMD бунтуют против снижения цен на Radeon HD 4870:

    14:48

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.15:

    14:25

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.46:

    14:00

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.32:

    13:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.4.6:

    13:10

    HP: три новых принтера серии Officejet:

    12:47

    Чистильщики: CleanCenter v.2.4.1.1:

    12:45

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.1.440:

    12:20

    Antec начинает поставки внешних накопителей MX-1 и MX-100:

    12:09

    Новый iPod shuffle не совместим с обычными наушниками :

    12:05

    Редакторы: AkelPad v.4.1.8:

    11:55

    Утилиты: Registry Drill v.4.3.0.2:

    11:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.52.3:

    11:05

    iTunes 8.1 уже можно загрузить :

    10:46

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.50.01:

    10:40

    Настройщики: PowerStrip v.3.85 Build 644 Beta:

    10:15

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.7.1:

    09:50

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6.3.50 Beta:

    09:25

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1596:

    09:05

    Медиаплееры: Songbird v.1.1.1:

    08:45

    Общение в сети: Skype v.4.0.0.215:

    08:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.0 Beta 1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 марта):

    08:00

    Apple обновила приложение Remote для iPhone :

    04:33

    Apple готовится выпустить iTunes 8.1 :

    02:24

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