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    4 марта 2009

    Stealth M — флэш-накопители со встроенным «процессором безопасности»:

    23:55

    CeBIT 2009: Фоторепортаж о продуктах MSI :

    17:31

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.03.03:

    16:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6299:

    16:30

    Утилиты: novaPDF v.6.2:

    16:05

    У Silicon Power готов 16-ГБ вариант microSDHC Class6 для фотографов-профессионалов:

    15:54

    Настройщики: Reg Organizer v.4.23 Final:

    15:40

    CeBIT 09: LG показала новые Slim-приводы для работы с DVD:

    15:31

    Новые модели AirPort Extreme и Time Capsule позволяют создавать отдельную сеть для гостей :

    15:17

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.11.5.4065:

    15:15

    Утилиты: GoodSync v.7.6.7:

    14:50

    Intel планирует перенос Atom на технологическую платформу TSMC :

    14:46

    На ребрендинг NVIDIA компания AMD отвечает новыми, более низкими ценами на Radeon 4870 и 4850 :

    14:38

    Компания Gainward представила 3D-карту GTS 250 2048MB Limited Edition собственной разработки:

    14:30

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.278 Build 1439:

    14:25

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.5:

    14:00

    Создан гибрид нетбука и планшетного ПК с магнитами в корпусе:

    13:40

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.48.5:

    13:35

    Общение в сети: Xfire v.1.105:

    13:10

    ASUS анонсирует ноутбуки серий U и UX:

    12:47

    Мультимедиа: Reaper v.2.56:

    12:45

    CeBIT 2009: ASUS анонсировала нетбук Eee PC 1008HA:

    12:26

    Утилиты: Pfrank v.2.29:

    12:20

    Apple выпустила компактную проводную клавиатуру :

    12:02

    Резервное копирование: JaBack v.8.19:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (3.03.2009):

    11:30

    Софт для сотовых: Floola v.4.9.0:

    11:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.2 Build 2801:

    10:40

    Мультимедиа: Jaangle v.0.96:

    10:15

    Хранилище WD ShareSpace стало вдвое емче и на треть быстрее — теперь 8 ТБ для дома и небольшого офиса:

    10:15

    Apple выпустила новые Mac Pro с процессорами Intel "Nehalem" :

    09:59

    Интернет и сети: AdvancedRemoteInfo v.0.7.0.0 Beta:

    09:50

    SMART расширяет семейство CoolFlex модулями DDR3 DIMM объемом 8 и 16 ГБ:

    09:50

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.7.1.264:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.1:

    09:05

    Фотообзор кулера Arctic Cooling Twin Turbo PRO:

    08:55

    Тест RightMark Audio Analyzer обновлен до версии 6.2.2:

    08:48

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.276a1438:

    08:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.5.0.131:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 марта):

    08:00

    Apple представила новые Mac mini :

    00:00

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