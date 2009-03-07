  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 марта 2009

    «Рыбий скелет» в роли концентратора USB:

    23:23

    Настройщики: DTweak v.4.2:

    15:05

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.72:

    14:40

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5671:

    14:15

    Мультимедиа: Jaangle v.0.96b:

    13:50

    Новый метод самостоятельной сборки наноэлементов может преобразить хранение данных:

    13:47

    Утилиты: Hotkeycontrol v.7.0:

    13:25

    Камеры Olympus E-System не будут участвовать в «войне мегапикселей»:

    13:05

    Медиаплееры: MPlayer (2009-03-05):

    13:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.03:

    12:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.7.0:

    12:10

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.14:

    11:45

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.27:

    11:20

    Дисплей Sony GXD-L65H1 не боится непогоды:

    10:56

    Мультимедиа: LameXP v.3.08:

    10:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1483 Beta:

    10:30

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6304:

    10:05

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 81:

    09:40

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:15

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.181.87 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 марта):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018