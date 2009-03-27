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    27 марта 2009

    HP комплектует ПК Pavilion Elite m9600 широкоформатными мониторами и мышами из вторсырья:

    21:27

    AMD и Havok на Game Developers Conference 2009:

    20:24

    NVIDIA перекомпоновывает GeForce GTX 295:

    19:24

    Raidsonic IB-NAS902 — не просто корпус для HDD :

    19:19

    Shuttle XPC H7 4500H — медиацентр на основе ПК со встроенным тюнером DVB-S :

    19:08

    Intel намерена агрессивно продвигать платформу CULV за счет доступных цен:

    17:30

    LAN-PWG/R — «карманный» роутер Logitec толщиной всего 19 мм:

    15:50

    Elpida начала массовое производство 50-нм памяти Mobile RAM имеющей плотность 2 Гбит:

    15:31

    FTP-серверы: Serv-U v.8.0.0.4:

    15:30

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.3.0.0:

    15:05

    Принтер Canon PIXMA Pro9500 Mark II печатает 10 чернилами на носителях формата A3+ :

    14:51

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.13:

    14:40

    iPhone OS 3 обладает значительно возросшей производительностью Javascript :

    14:29

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.35:

    14:15

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.5:

    13:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.4 Build 2462 Beta:

    13:25

    Настройщики: xpy v.1.0.0 Beta:

    13:00

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.26.0.1000:

    12:35

    Вентилятор Thermaltake ISGC Fan 12 обзавелся четырьмя братьями:

    12:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.285 Build 1462:

    12:10

    Увидели свет процессорные кулеры GlacialTech 5610 Plus PWM и 5610 Plus Silent:

    12:05

    Редакторы: Amaya v.11.2 Pre:

    11:45

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.16.4635:

    11:20

    Apple выпустила обновления iWork ’09 и iLife ’09 :

    10:57

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.3.2 Beta:

    10:55

    Apacer Handy Steno AH521: стильный накопитель с дополнительной функциональностью:

    10:49

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.0.1:

    10:30

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.18:

    10:05

    Новый корпус Lian Li для HTPC получился компактным и привлекательным:

    09:55

    Чистильщики: CCleaner v.2.18:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1006:

    09:15

    AMD тоже предложила разработчикам игр инструмент для оптимизации кода :

    09:15

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1004:

    08:50

    Intel подготовила средство оптимизации для разработчиков игр:

    08:45

    Skype для iPhone может быть выпущен уже на следующей неделе :

    08:27

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.1:

    08:25

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.12:

    08:00

    Eee PC 1002H — нетбук ASUS на процессоре Atom N280 :

    02:52

    Wacom представляет новое поколение графических планшетов:

    01:17

    HP выпускает квартет широкоформатных мультимедийных мониторов:

    00:35

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