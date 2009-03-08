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    8 марта 2009

    CSX выпустила память Diablo DDR3-2000 для систем с Intel Core i7:

    15:25

    Scythe Kabuto — универсальный и тихий кулер для процессоров AMD и Intel:

    14:20

    Buffalo предлагает новые SSD для Eee PC 901:

    14:18

    У Buffalo готовы «USB-флэшки» с повышенной безопасностью :

    13:14

    ASUS проводит параллель между 3D-картами и болидами Формулы 1:

    12:07

    CeBIT 2009: GIGABYTE представила ряд 10" моделей мобильных ПК :

    11:55

    В Intel создана первая в мире антенна для приема цифрового TV, встраиваемая в ноутбуки:

    11:30

    CeBIT 2009: Neutrino — первый нетбук компании OCZ в исполнении DIY:

    10:51

    XFX оснащает Radeon HD 4650 пассивным охлаждением :

    10:40

    Выставка CeBIT 2009 стала местом премьеры беспроводного монитора ASUS:

    10:35

    Phillips обещает через несколько лет начать выпуск OLED-окон:

    08:55

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