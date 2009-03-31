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    31 марта 2009

    Touch 820 — «флэшка» Silicon Power с поворотным на 360° корпусом :

    21:45

    Apacer Technology представила компактный и стильный флэш-накопитель АН162:

    19:55

    Intel обновила модельный ряд мобильных процессоров:

    19:39

    ESET предупреждает о возможных массовых атаках со стороны создателей Conficker.X:

    18:07

    Corsair выпустила док-станцию Voyager Port для своих флэш-накопителей :

    17:58

    Четырехъядерные Mac Pro на Nehalem поддерживают до 16 ГБ ОЗУ :

    17:47

    OCZ выпустила первые нетбуки-конструкторы Neutrino:

    17:11

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.32:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.1.0:

    16:30

    FTP-серверы: Serv-U v.8.0.0.5:

    16:05

    AMD расширяет долю рынка настольных CPU и называет срок дебюта новой настольной платформы начального уровня:

    15:55

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.82:

    15:40

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    15:15

    В апреле DFI выпустит плату типоразмера mATX с поддержкой процессоров AMD Phenom II:

    15:00

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.8.0.298.000:

    14:50

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.1 (Exp):

    14:25

    Nextreme говорит о прорыве в технологии охлаждения:

    14:15

    Благодаря модулю расширения VIA P710-HD, плата VIA EPIA-P710 получила поддержку HD-видео:

    14:01

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.6:

    14:00

    Skype для iPhone уже в App Store :

    13:45

    Медиаплееры: Xion v.1.0.112 Beta:

    13:35

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.7 Beta:

    13:10

    Intel официально представила серверные процессоры нового поколения:

    12:50

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1300:

    12:45

    Интернет и сети: VisualRoute v.13.1a:

    12:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.8:

    11:55

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.144:

    11:30

    Утилиты: Autoruns v.9.40:

    11:05

    Утилиты: Process Tamer v.2.10.01:

    10:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.3.3 Beta:

    10:15

    Безопасность: Anti-keylogger v.9.2:

    09:50

    WD выходит на рынок SSD:

    09:45

    Мультимедиа: Acoustica v.4.1 Build 386:

    09:25

    PNY выпускает «городскую серию» USB-накопителей:

    09:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 79:

    09:05

    Переход на DDR3 не состоится и в этом году?:

    08:55

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.2.2651:

    08:45

    Общение в сети: Skype v.4.0.0.224:

    08:30

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.548:

    08:15

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.4.4.0.652:

    08:00

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