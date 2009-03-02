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    2 марта 2009

    Мультимедиа: MP3tag v.2.42f Beta:

    18:30

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.2.5 Beta:

    18:05

    Аналитики Gartner пугают небывалым падением поставок ПК:

    17:55

    CeBIT 2009: GIGABYTE будет радовать посетителей периферией «класса Ultimate»:

    17:35

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.21 Beta:

    17:20

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.3.0:

    16:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.4.5:

    16:30

    Настройщики: WinSpeedUp v.2.9:

    16:05

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.13:

    15:40

    Названа дата выхода AMD RV790:

    15:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.02.27:

    15:15

    Intel хочет убрать торговую марку «Netbook» :

    14:51

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.17:

    14:50

    AMD выпустит 32-нанометровые процессоры раньше, чем ожидалось:

    14:45

    Antec обновляет линейку БП TruePower:

    14:35

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6294:

    14:25

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.0.0.79:

    14:00

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.7:

    13:35

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 76:

    13:10

    Запись: BurnAware v.2.3.1:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.6:

    12:20

    Чистильщики: CCleaner v.2.17:

    11:55

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.0.0.46:

    11:30

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.17:

    11:05

    Новинка Sony Optiarc сможет записывать диски DVD±R со скоростью 24x:

    10:55

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.5.1:

    10:40

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.2:

    10:15

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    09:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:25

    Чтобы добавить в нетбук поддержку Blu-ray, нужно чуть больше ста долларов:

    09:25

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:05

    В Gigabyte выбрали для охлаждения GeForce GTS 250 кулер Zalman :

    08:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 февраля по 1 марта 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 февраля по 1 марта 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 февраля по 1 марта 2009 года):

    08:00

    Eurocom D900F Phantom i7 — мощнейший ноутбук на все случаи жизни благодаря Core i7, GTX 280M и 1,5 ТБ дискового пространства :

    07:38

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