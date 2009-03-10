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    10 марта 2009

    Sharkoon FireGlider — мышь из серии Rush для компьютерных игроков:

    22:19

    Verbatim представляет быструю карту памяти SDHC объемом 32 ГБ:

    19:05

    Compaq CQ2000M — неттоп, известный как HP mini-Q, появится и в Европе :

    18:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1486 Beta:

    17:20

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.6.24.355:

    16:55

    Apple расширит поддержку multi-touch для первых MacBook Air :

    16:45

    Эмуляторы: MAME v.0.130s:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (9.03.2009):

    16:05

    Медиаплееры: Miro v.2.0.2:

    15:40

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.7:

    15:15

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1255:

    14:50

    NVIDIA втайне готовит ответ на Radeon HD 4890:

    14:41

    Intel «отправляет на отдых» Celeron D 326 и Core 2 Extreme X7800:

    14:27

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.6 Build 2566:

    14:25

    Системная плата MSI 790GX-8D с восемью слотами для DIMM облегчает модернизацию систем на платформе AMD:

    14:12

    Утилиты: GMER v.1.0.15.14878:

    14:00

    Solidata представила свои первые SSD:

    13:48

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1220:

    13:35

    Samsung начинает использовать 40-нанометровую технологию в производстве памяти Flex-OneNAND:

    13:34

    45-нм процессоры Pentium станут заменой семейству Celeron?:

    13:25

    BFG GeForce GTX 285 H2O ThermoIntelligence — разогнанная и бесшумная версия GeForce GTX 285 с водоблоком:

    13:19

    Процессоры Phenom II X4 серии 800 могут адресовать все 6 МБ кэш-памяти третьего уровня :

    13:17

    Серию GeForce G 100 NVIDIA предпочла выпустить незаметно:

    13:11

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.52:

    13:10

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 115:

    12:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 14755 Beta:

    12:20

    «Зеленая» память GeIL DDR2 рассчитана на пониженное напряжение питания :

    12:08

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.4 r4658:

    11:55

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.9.0.2:

    11:30

    Seagate и AMD первыми в мире показали работу SATA 3:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.2.6:

    11:05

    Apple может представить новую версию Final Cut 24 марта :

    10:57

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.540:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20e:

    10:15

    Мультимедийный «моноблок» Onkyo Sotec E702A9 приятно удивляет оснащением и изящностью форм:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:50

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:25

    Представлена технология Ultra Durable VGA; первые 3D-карты с ее логотипом уже продаются :

    09:25

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.182.08 для видеокарт NVIDIA:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 2 по 8 марта 2009 года):

    08:30

    В новой сборке Snow Leopard новые Finder и QuickTime Player :

    08:19

    Все драйверы прошедшей недели (с 2 по 8 марта 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 2 по 8 марта 2009 года):

    08:00

    Мобильный GPU ATI M97 использует память GDDR5 с рекордной пропускной способностью:

    00:33

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