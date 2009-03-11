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    11 марта 2009

    LaCie представила USB-накопители в форме ключей:

    23:40

    Apple выпустила iPod shuffle третьего поколения. Теперь он еще и говорит :

    22:36

    Colorful iGame260 — нереференсный продукт на GeForce GTX 260, сопоставимый по скорости с GTX 285 :

    17:53

    Редакторы: RJ TextEd v.4.92:

    17:45

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.4.5:

    17:20

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    16:55

    Fujitsu Siemens Computers демонстрирует свое «противоугонное» решение для ноутбуков:

    16:37

    Мультимедиа: JAlbum v.8.2.4:

    16:30

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.8:

    16:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.6.23:

    15:40

    Файловые обменники: BitComet v.1.10:

    15:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 23:

    14:50

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.03.10:

    14:25

    Утилиты: FastCopy v.1.93:

    14:00

    Офисные приложения: PrimoPDF v.4.1:

    13:35

    Антивирусы: ThreatFire v.4.1.0.25:

    13:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.14:

    12:45

    MSI VX600 — серия производительных и недорогих ноутбуков:

    12:40

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.06:

    12:20

    MSI выпустила пару оригинальных GeForce GTS 250:

    12:13

    Интернет и сети: Network Notepad v.4.6.6:

    11:55

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.4.19.245:

    11:30

    A-DATA увеличивает скорость своих SSD, выпуская серию 300 Plus:

    11:25

    Утилиты: Foxit Reader v.3.0 Build 1506:

    11:05

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.5.2.19.450:

    10:40

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.4.10.200:

    10:15

    Безопасность: Trend Micro RootkitBuster v.2.52.1013:

    09:50

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.5.2:

    09:25

    На CeBIT был показана клавиатура с OLED-клавишами :

    09:25

    Конвертеры: Free CD to MP3 Converter v.3.0:

    09:05

    CeBIT 2009: Akasa :

    08:55

    Медиаплееры: WinAmp v.5.551 Build 2419:

    08:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.1.0.0 Build 0308:

    08:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0216.1:

    08:15

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.02:

    08:00

    NVIDIA снижает цену GeForce GTX 260 216 (обновлено, еще дешевле):

    00:06

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