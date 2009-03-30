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    30 марта 2009

    NVIDIA представила новую линейку профессиональных GPU Quadro:

    22:03

    Официально представлен нетбук MSI Wind U123 на процессоре Atom N280:

    19:57

    Приоритетом Nikon остается качество изображения и зеркальные камеры форматов FX и DX:

    19:26

    3D-укоритель Sparkle GeForce GTX 260: печатная плата и кулер собственной разработки, но частоты штатные:

    18:12

    Графика: TwistedBrush v.15.74:

    18:10

    Chieftec ориентирует корпус CH07 на сборщиков игровых ПК:

    17:52

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.6.4 Final:

    17:45

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.47:

    17:20

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.0.118:

    16:55

    Графика: Fotosizer v.1.22.0.403:

    16:30

    DLO TransDock Micro — симпатичный FM-трансмиттер для iPhone :

    16:08

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 30\03\2009:

    16:05

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.10:

    15:40

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.3.1:

    15:15

    NVIDIA скоро купит часть VIA?:

    15:11

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.18:

    14:50

    Recover PDF Password для Mac поможет вспомнить пароль файла PDF :

    14:45

    Утилиты: GMER v.1.0.15.14966:

    14:25

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.4 Build 2464 Beta:

    14:00

    CUPC-P80 — недорогой автомобильный компьютер с сенсорным экраном под Windows XP:

    13:51

    Утилиты: AceMoney v.3.16:

    13:35

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.8.5:

    13:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.54:

    12:45

    Apple получила патент на радиатор охлаждения ноутбука в виде ручки для его переноски:

    12:24

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.17:

    12:20

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.7.5:

    11:55

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.8:

    11:30

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.0 Build 1229:

    11:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.43:

    10:40

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.36:

    10:15

    В Mac OS X 10.5.7 build 9J39 по-прежнему лишь одна известная недоработка :

    10:09

    Интернет и сети: NetInfo v.6.8 Build 329:

    09:50

    Antec пополняет серию Performance One строгими и тихими корпусами P183 и P193:

    09:45

    Apacer AS130 — легкий мобильный кардридер :

    09:39

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.8 Build 329:

    09:25

    Названа цена и срок появления GeForce GTX 275 в Европе:

    09:15

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    09:05

    VIA скоро покажет первую системную плату типоразмера Em-ITX с процессором VIA Nano:

    08:55

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 марта 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 марта 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 марта 2009 года):

    08:00

    E1004DN — первый нетбук ASUS Eee PC с оптическим приводом :

    02:45

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