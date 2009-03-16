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    16 марта 2009

    В iPhone OS 3 появятся функции copy/paste? :

    20:14

    Intel считает, что AMD нарушила лицензионное соглашение:

    19:05

    Системная плата Sapphire Pure CrossFireX 790GX с поддержкой DDR3 и AM3 замечена в продаже:

    18:25

    Мультимедиа: JAlbum v.8.2.6:

    17:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 14809 Beta:

    17:20

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.1:

    16:55

    Утилиты: TransMac v.8.3:

    16:30

    Утилиты: GoodSync v.7.6.9:

    16:05

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.13:

    15:40

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.21:

    15:15

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.41:

    14:50

    Чистильщики: System Cleaner v.5.70d:

    14:25

    Системная плата ECS G43T-M3, как основа компактного домашнего ПК:

    14:24

    Графика: TwistedBrush v.15.72:

    14:00

    Графика: Fotosizer v.1.21.0.391:

    13:35

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.5.2:

    13:10

    Настройщики: GameOS v.3.9:

    12:45

    Настройщики: Game Accelerator v.8.2:

    12:20

    Nikon готовит смену D40 и рассматривает возможность выпуска беззеркальной камеры:

    12:19

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.6 Build 2567:

    11:55

    Создана батарея, заряжающаяся за считанные секунды:

    11:35

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.0.0.49:

    11:30

    Нетбуки получили собственную охлаждающую подставку с подсветкой:

    11:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.15:

    11:05

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0 r4685:

    10:40

    Запись: BurnAware v.2.3.2:

    10:15

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.120:

    09:50

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:25

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 9 по 15 марта 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 9 по 15 марта 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 9 по 15 марта 2009 года):

    08:00

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