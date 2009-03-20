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    20 марта 2009

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.53.01:

    16:05

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.16b:

    15:40

    AMD заказала крупные партии GPU:

    15:25

    VIA предлагает x86-совместимую платформу для автомобильных ПК :

    15:20

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.73 Beta 1:

    15:15

    Lian-Li выпускает еще пару черных корпусов для HTPC:

    15:05

    Intel снизит цены настольных CPU на 10-20%:

    15:00

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.1.1.1 Beta:

    14:50

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.10.2:

    14:25

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 28:

    14:00

    3D-карта ASUS ROG ENGTX260 MATRIX сама управляет своими параметрами:

    13:55

    Ускорители GeForce GTX 275 будут только нереференсными:

    13:40

    Утилиты: WinMerge v.2.13.5 (Exp):

    13:35

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.11:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.6.4:

    12:45

    Mamiya анонсирует цифровую камеру разрешением 33 Мп:

    12:20

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.10:

    12:20

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.1:

    11:55

    Apple выпустила iPod shuffle 3G Software 1.0.1 :

    10:59

    Специалисты Noise Limit смогли убрать вентилятор из процессорного кулера:

    10:52

    Цены на DRAM продолжают снижаться:

    10:33

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.0:

    10:30

    Утилиты: DriverMax v.4.92:

    10:05

    Утилиты: WinSnap v.3.0.6:

    09:40

    SAPPHIRE открывает серию 3D-карт Vapor-X моделями HD 4870 и HD 4850 собственной разработки:

    09:25

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.318:

    09:15

    Shuttle X50 — моноблочный ПК с сенсорным экраном, которому не хватает только батареи:

    08:55

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.283 Build 1450:

    08:50

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.30.0.797:

    08:25

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1003:

    08:00

    Intel скоро выпустит процессор Atom, работающий на частоте 2 ГГц?:

    00:05

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