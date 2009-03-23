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    23 марта 2009

    ASUS готовит фабрично разогнанный High-End Radeon HD 4890:

    20:22

    Radeon HD 4750 тоже появляется в списке товаров, но дороже, чем ожидалось :

    18:38

    Colorful упрощает GeForce 9800 GT:

    18:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 77:

    17:45

    Графика: GIMP Portable v.2.6.6:

    17:20

    Killer Xeno — особенные сетевые карты для игроков будут показаны Bigfoot Networks на конференции GDC 2009:

    16:56

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2008 v.6.2.1346:

    16:55

    У GeCube готов вариант Radeon HD 4550 с пассивным охлаждением:

    16:40

    Графика: TwistedBrush v.15.73:

    16:30

    XFX начала прием заказов на Radeon HD 4890, обозначив цены:

    16:20

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.3:

    16:05

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.5 Build 74 Beta:

    15:40

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.16:

    15:15

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.7.3:

    14:50

    Медиаплееры: 1by1 v.1.67:

    14:25

    Интернет и сети: Netvizor v.5.50:

    14:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.143:

    13:35

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1272:

    13:10

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.8 Beta 1:

    12:45

    Fujitsu объединит в гибридном суперкомпьютере три архитектуры :

    12:20

    Графика: GIMP v.2.6.6:

    12:20

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.5:

    11:55

    NXP готова показать первый чип Cortex-M0 — самый маленький в мире ARM-процессор:

    11:30

    Мультимедиа: Fresh View v.7.68:

    11:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.22:

    11:05

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.12:

    10:40

    Объектив Tokina AT-X 16.5-135 DX — универсал с расширенным углом зрения:

    10:15

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.50:

    10:15

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20g:

    09:50

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:25

    Samsung анонсирует хорошо оснащенный нетбук NC310, работающий автономно до 11 часов:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 марта):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 марта 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 марта 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 марта 2009 года):

    08:00

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