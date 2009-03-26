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    26 марта 2009

    PhotoFast G-Monster PCIe SSD — 750 МБ/с и немалая ёмкость:

    23:26

    Apple продает наборы модулей ОЗУ 8 ГБ для 15-дюймовых MacBook Pro :

    23:20

    Подставка GlacialTech X-Wing тихо и эффективно охладит ноутбук:

    21:52

    EA до конца года выпустит 14 новых игр для iPhone :

    21:50

    Следующая бета-версия Snow Leopard может получить новый внешний вид :

    20:42

    В бета-версии iPhone OS 3 снято ограничение на размер загружаемых подкастов :

    20:27

    Transcend решила порадовать владельцев камер емкими картами SDHC:

    18:41

    БП Sapphire FirePSU приходят в Европу:

    16:27

    Canon пополняет серию вспышек компактной моделью Speedlite 270EX:

    16:20

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.5.11:

    15:30

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.4.2:

    15:05

    Настройщики: RegSupreme v.1.9.0.540:

    14:40

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1275:

    14:15

    Семейство внешних винчестеров WD My Book прирастает однодисковыми моделями объемом 2 ТБ:

    14:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1492 Beta:

    13:50

    Утилиты: FastCopy v.1.98:

    13:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.1.1.4:

    13:00

    Утилиты: goScreen v.5.6.0.275:

    12:35

    Файловые обменники: µTorrent v.1.9 Build 14908 Beta:

    12:10

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.284a1458:

    11:45

    Глава Intel прокомментировал возможную сделку между IBM и Sun:

    11:31

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.42:

    11:20

    Sparkle добавит в серию Calibre две карты GeForce GTS 250 собственной разработки:

    11:05

    Настройщики: System Mechanic v.8.5.5.5:

    10:55

    Настройщики: Registry Defragmentation v.9.1 Build 3.23:

    10:30

    Хранилища Seagate BlackArmor NAS 420 и 440: от 2 до 8 ТБ с сетевым подключением:

    10:15

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5769:

    10:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4040:

    09:40

    PLX Technology выпускает первые в мире коммутаторы PCI Express Gen 2 на 96 и 80 линий:

    09:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.27:

    09:15

    QNAP ориентирует накопители с сетевым подключением TS-119 и TS-219 Turbo NAS на домашних пользователей :

    08:55

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.3:

    08:50

    Apple выпустила обновление прошивки видеоадаптера MacBook Pro 17’’ :

    08:38

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 марта):

    08:00

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