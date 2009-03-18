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    18 марта 2009

    Apple выпустила очередную бета-версию Mac OS X 10.5.7 :

    23:42

    IBM ведет переговоры о покупке Sun Microsystems:

    15:42

    Сверхтонкий ноутбук Dell Adamo дебютировал официально :

    15:16

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.5.3:

    14:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.20:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.3.0 Beta:

    13:50

    Мультимедиа: Replay Music v.3.56:

    13:25

    Apple выпустила обновление микропрограммы интерфейса Mini DisplayPort :

    13:11

    Утилиты: Process Monitor v.2.04:

    13:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1489 Beta:

    12:35

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 130:

    12:10

    Утилиты: Volumouse v.1.67:

    11:45

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.8.7507:

    11:20

    AMD говорит, что Intel сфабриковала обвинение:

    10:59

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 17\03\2009:

    10:55

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2353:

    10:30

    Gainward готовит к выпуску карту Radeon HD 4850 GS GLH с 512 МБ памяти GDDR5:

    10:20

    Подробности о системной плате DFI LanParty DK P55-T3eH6:

    10:11

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.04:

    10:05

    Минибук Pocket Yoga — возможный ответ Lenovo на Sony VAIO P:

    09:47

    Редакторы: AkelPad v.4.1.9:

    09:40

    Spire представляет корпус Tethys стандарта Micro ATX :

    09:23

    Фото дня: Radeon HD 4890:

    09:20

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.08.132:

    09:15

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.321:

    08:50

    Кодек Fujitsu IP-9500 MPEG-4 AVC получает дополнительную функциональность:

    08:29

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2009-03-17:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 марта):

    08:00

    Super Talent начинает продажи SSD серии UltraDrive:

    07:54

    Онлайн-магазины предлагают сделать заказ на Sapphire Radeon HD 4890:

    00:42

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