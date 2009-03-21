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    21 марта 2009

    Tables 1.5 — новая версия табличного редактора для Mac OS X :

    22:53

    NZXT оснащает корпус Panzerbox тремя вентиляторами большого диаметра:

    18:55

    MSI R4600 — серия адаптеров с разъемом HDMI для компьютеров HTPC:

    17:32

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.6 Build 2570:

    15:15

    LapChilla: Coolink предлагает охлаждать ноутбуки 220-миллиметровым вентилятором:

    14:50

    Мультимедиа: MP3tag v.2.42h Beta:

    14:50

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.3:

    14:25

    PQI выпускает трехканальные наборы памяти DDR3-1066 и DDR3-1333 для энтузиастов:

    14:09

    Утилиты: GoodSync v.7.7.0:

    14:00

    Radeon HD 4890 против GeForce GTX 275 — кто чем и когда сможет противостоять конкуренту?:

    13:58

    Системная плата MSI 770-C35: недорогой вариант для перехода на процессоры AM3:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.78:

    13:35

    Поставки жидкокристаллических панелей растут — кризис в отрасли миновал?:

    13:15

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.22:

    13:10

    Transformer 4 берет на себя охлаждение процессора:

    13:00

    Графика: K-3D v.0.7.11.0:

    12:45

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.72:

    12:20

    Начал работу новый сервис для видеофайлов:

    12:05

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.1.1.1:

    11:55

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.3.1:

    11:30

    Утилиты: GMER v.1.0.15.14944:

    11:05

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.03.20:

    10:40

    Восстановление данных: Recuva v.1.25.409:

    10:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.0:

    09:50

    Официальные драйверы V-RAID для контроллеров VIA:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:45

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.3:

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.64:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 марта):

    08:00

    GIGABYTE GV-R489-1GH-B — один из первых готовых адаптеров на AMD Radeon HD 4890 (RV790):

    02:22

    Intel готовит к выпуску новые процессоры Atom Z5xx, включая особенные модели PT:

    01:19

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