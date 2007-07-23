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    23 июля 2007

    Intel Itanium 2 9100-Series (Montvale) на подходе:

    17:50

    Следующее поколение графических процессоров NVIDIA и чипсетов для PCIe 2.0 ожидается в ноябре-декабре:

    16:51

    «Клондайк Компьютерс» уходит с рынка:

    15:30

    Беспроводная мышь для ноутбуков Logitech VX Nano: маленькой мыши – маленький приемник:

    13:22

    Представители Intel готовы ответить на ваши вопросы!:

    12:19

    Цены на процессоры Intel снизились в очередной раз:

    12:09

    Последний из могикан: в линейке Athlon 64 X2 вот-вот появится новый флагман:

    11:40

    Ecamm выпустила iPhoneDrive 1.1:

    11:19

    FormFactor заявляет о прорыве в технологии тестирования чипов:

    10:25

    Microsoft собирается выйти на рынок готовых ПК?:

    09:35

    Аналитики iSuppli подтверждают: AMD удалось остановить Intel:

    09:05

    Новые подробности об Intel Eaglelake:

    08:15

    Ухудшение показателей Intel во втором квартале – эхо «ценовой войны»?:

    05:45

    Камера Canon EOS 40D: все-таки она выйдет?:

    05:38

    Маленький японский робот-гуманоид i-Sobot – игрушка для взрослых:

    02:02

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