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    11 июля 2007

    Новые iPod появятся уже в августе?:

    22:43

    OCZ: «платиновый» и «золотой» комплекты из четырёх модулей памяти PC2-6400:

    19:07

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.0.0.339:

    19:00

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.0.0.349:

    18:35

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.3.0.0.387:

    18:10

    Подставка Laptop Desk Futura помогает удобно расположить ноутбук на столе и на коленках:

    17:49

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.1.8:

    17:45

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.90:

    17:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.47.01:

    16:55

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1320 Beta:

    16:30

    Утилиты: MessenPass v.1.14:

    16:05

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.0.0.165 Beta:

    15:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.31:

    15:15

    Антивирусы: Multi Virus Cleaner 2007 v.7.5.9:

    14:50

    Софт для сотовых: Floola v.1.2:

    14:25

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.2 Beta 1:

    14:00

    Восстановление данных: Recuva v.1.02.086 Beta:

    13:35

    Конвертеры: Prism Video Converter v.1.02:

    13:10

    iPhoneDrive позволяет хранить файлы в iPhone:

    13:07

    Утилиты: Executor v.0.93b:

    12:45

    Графика: Artweaver v.0.4.7:

    12:20

    Адаптер Addonics IDE-SD позволяет загружать ПК с карточки памяти:

    12:17

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.1.2.0378:

    11:55

    Конвертеры: Media Converter SA Edition v.0.8:

    11:30

    Веб-браузеры: IEPlus v.0.9.12:

    11:05

    Два из трех самых быстрых компьютеров в мире построены Cray на процессорах AMD:

    10:40

    Конвертеры: Flash FLV to Video Audio Converter v.3.0:

    10:40

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.62:

    10:15

    Гибридные диски или Turbo Memory – выживет сильнейший?:

    10:05

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.43:

    09:50

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.84.10.3:

    09:25

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.399:

    09:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.2 Build 2324 RC4:

    08:45

    Утилиты: AwdFlash v.8.82:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187 Wireless):

    08:15

    Тайваньские производители DRAM переходят на нормы 70 нм:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 июля):

    08:00

    NEC LCD205WXM и LCD225WXM – широкоформатное пополнение серии MultiSync 5:

    07:45

    Intellon INT6300 - первая в мире микросхема HomePlug AV второго поколения:

    01:21

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