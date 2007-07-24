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    24 июля 2007

    DX10-совместимые карты AMD с AGP: продажи начались, первые цены:

    23:59

    Производство OLPC началось. Взрослые заплатят за него вдвое больше:

    23:58

    GeIL выпускает модули памяти DDR3:

    23:53

    Первый секстет устройств с Wireless USB прошел сертификацию:

    23:41

    Мышь Genius Traveler 315 Laser имеет антибактериальные свойства :

    23:30

    iLive выпустила два бумбокса для iPod:

    22:39

    Мировой рынок персональных хранилищ информации к 2011 году удвоится, считают в IDC :

    21:03

    Kingston увеличивает скорость карт CompactFlash до 266X:

    20:29

    Toshiba начинает продажи первого ноутбука с приводом HD DVD-R, пока – в США:

    19:48

    VIA EPIA NR-Series Nano-ITX - платы для систем, применяемых в медицине, торговле и промышленности:

    19:42

    Praktica анонсирует фотокамеры DPix 740Z и luxmedia 7403:

    19:04

    Что нового покажет Verbatim на IFA?:

    18:23

    Новый комбо-привод компании Pioneer BDC-S02J читает диски BD-ROM и пишет DVD:

    18:00

    Fujitsu анонсирует выпуск 2,5-дюймовых SATA-винчестеров объемом до 200 Гб с компенсатором вибрации:

    17:38

    GreenPower – новые винчестеры WD с пониженным энергопотреблением:

    17:18

    NEC анонсировала 19" мониторы серии MultiSync — LCD1990SX и LCD1990SX (BK) :

    17:16

    Intel: контроллеры Intel 82598 и 82575 ускорят обмен данными в сетях Ethernet :

    16:52

    Кардридер GreenHouse специально для работы с памятью microSD:

    16:22

    Apple подробно рассказала о батарее iPhone:

    16:15

    OCZ анонсировала наборы памяти, оптимизированные для систем AMD AM2 — 4/8GB Quad Memory Kit :

    15:59

    ASUS DSBV-DX – двухпроцессорные серверные платы на базе чипсета Intel 5000V:

    14:45

    GlacialTech выпускает серию кулеров Igloo 7222 для процессоров AMD:

    14:32

    Общемировые поставки ПК во втором квартале возросли на 12,5%, HP остается производителем №1:

    13:27

    D-Link DUB-9240 — беспроводной USB-хаб и адаптер для него:

    12:37

    Замедлив развертывание Fab 38, AMD надеется вернуть 1 млрд. долл.:

    12:36

    AMD официально: в текущем году собрать систему с Phenom смогут лишь избранные:

    11:33

    ЖК-монитор VGP-D24WD1: Sony возвращается?:

    11:30

    Исследователи смогли поднять скорость беспроводной передачи данных до 15 Гбит/с:

    10:58

    NASA и SGI развернут самую большую в мире систему типа SSI:

    09:59

    Kingston Technology выпускает карточки miniSDHC объемом 4 Гб сразу трех скоростных классов:

    09:41

    Обнаружена еще одна уязвимость ПО iPhone:

    09:34

    «Шпионские фото» мыши для геймеров Logitech G9:

    09:22

    Металлические нанокристаллы помогут удвоить плотность флэш-памяти :

    08:21

    Фото дня: игровой ПК на базе Phenom, RD790 и двух Radeon HD 2900XT - в деле:

    07:57

    DFI LANParty UT P35-T2R: P35 может быть и таким, если подойти к нему творчески:

    07:27

    Ученые нашли основную причину отказов винчестеров:

    03:45

    У Ricoh готов оптический прибор для чтения CD, DVD, Blu-ray Disc и HD DVD одним объективом:

    02:22

    Google намерен принять участие в аукционе FCC на право использования радиочастот:

    01:08

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