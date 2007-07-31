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    31 июля 2007

    EA выпустила The Sims Pool для iPod:

    23:53

    Microsoft выпустила бета-версию RDC 2.0:

    22:55

    Intel выводит с рынка два двухъядерных 32-бит LV-процессора Xeon:

    21:54

    Концепт EzKEY: мышь и клавиатура в одном устройстве:

    21:40

    Тише, холоднее, быстрее: Leadtek WinFast PX8600 GT TDH Limited ZALMAN Edition:

    21:24

    Eurocom D900C Phantom-X: ноутбук с 4-ядерным процессором Q6700, SLI и 750 Гб дискового пространства:

    20:55

    Подробности о DX10-совместимых чипсетах NVIDIA MCP72P и MCP72XE и технологии Hybrid SLI:

    20:06

    ASUS EAH2900XT AquaTank/G/HTVDI/512M: на 10 °C холоднее, на 0 % быстрее:

    19:34

    Applied Materials продолжает изобретать транзистор – освоены структуры HK/MG :

    17:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.6.6:

    16:55

    Компактный студийный сабвуфер Event S100 с ножным выключателем:

    16:34

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.01 Beta:

    16:30

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1339 Beta:

    16:05

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.05:

    15:40

    Утилиты: Hotkeycontrol XP v.6.0:

    15:15

    Запись: FinalBurner Free v.1.8.0.101:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (30.07.2007):

    14:25

    Концепт Samsung SS700 - цифровая рамка и фотокамера одновременно:

    14:00

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.2.3.0:

    14:00

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 17:

    13:35

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.61:

    13:10

    Медиаплееры: MPlayer (2007-07-29):

    12:45

    Медиаплееры: 1by1 v.1.62:

    12:20

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.5.2:

    11:55

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.6 Final:

    11:30

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.0.0.187:

    11:05

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.1 Build 51:

    10:40

    Утилиты: Window Clippings v.2.0.28:

    10:15

    Диспетчеры закачек: VisualWget v.2.0 Beta 3 rev1:

    09:50

    Apple выпустила Pro Application Support 4.0.1:

    09:45

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.91.1:

    09:25

    Утилиты: Partition Find & Mount v.2.2:

    09:05

    Утилиты: GoodSync v.6.1.9:

    08:45

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (30 неделя 2007 года):

    08:30

    Acorp получила сертификаты ОС Microsoft Vista:

    08:15

    Аналитики: AMD теряет почву на рынке графических решений:

    08:06

    Диагностика: TaskInfo v.7.1.0.230:

    08:00

    Новый частотный рекорд DDR3 теперь принадлежит Super Talent:

    02:20

    Готовые системные платы на NVIDIA MCP73, еще до официального выхода чипсета:

    01:53

    Уточненные характеристики чипсета AMD RS780 со встроенной графикой и поддержкой HyperFlash:

    00:03

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