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    19 июля 2007

    Everex IMPACT GC3502: очень доступный настольный ПК на VIA C7-D:

    23:28

    Toshiba отзывает батареи производства Sony – история повторяется?:

    20:24

    Чистильщики: WinSysClean 2008 v.8.00:

    19:00

    Canon PIXMA MP470 и MP210 – МФУ категории Photo All-In-One (обновлено):

    19:00

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.45:

    18:35

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.3 Build 691:

    18:10

    Графика: Photobie v.4.0:

    17:45

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.4b:

    17:20

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.8.4:

    16:55

    Восстановление данных: Encopy v.3.71:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.65 Build 3054:

    16:05

    GlacialTech запускает бюджетную серию процессорных кулеров Igloo 5062:

    15:45

    Novatel Wireless MC950D — миниатюрный мобильный USB-модем, который обеспечивает скорость работы 2,1/ 7,2 Мбит/с:

    15:41

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.178 Beta:

    15:40

    Sony выпустит две стереосистемы для iPod:

    15:39

    Медиаплееры: Miro v.0.9.8:

    15:15

    Интернет и сети: HTTP File Server (HFS) v.2.2:

    14:50

    Утилиты: System Repair Engineer (SREng) v.2.5.16.900:

    14:25

    Графика: PC Image Editor v.3.65:

    14:00

    OCZ Platinum DDR3-1800: «Бубка продолжает прыгать»:

    13:57

    Утилиты: Karen's Computer Profiler v.2.5.2:

    13:35

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: DreamMail v.4.4.1.0:

    12:45

    Гигабитная память Samsung DDR2 подойдет для новых чипсетов Intel:

    12:41

    Мультимедиа: Debut Video Recorder v.1.2:

    12:20

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.5.0 Build 0717 Final:

    11:55

    Диагностика: NextSensor v.2.7.2.0 Build 0716:

    11:30

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.5 Final:

    11:05

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.18:

    10:40

    ASML отправила заказчику первую в мире систему для массового выпуска чипов по нормам 36,5 нм:

    10:37

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.5:

    10:15

    IBM отчитывается о результатах второго квартала: компании удалось заработать 23,8 млрд. долл. :

    09:55

    Утилиты: Stick v.2.6.2.2:

    09:50

    Будет ли AMD и дальше снижать цены на процессоры?:

    09:37

    Камера Vision Research Phantom V7.3 делает 500000 снимков в секунду!:

    09:36

    Intel уменьшит Penryn для SFF-систем:

    09:27

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Rhine от VIA:

    09:25

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:05

    Специалисты NASA придумали нанобатарейку из биоматериала:

    09:03

    AOpen MP965-D – мини-ПК на мобильной платформе Intel:

    08:51

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.7.7:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.162.22 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 июля):

    08:00

    Pentium Dual-Core E2140 после выхода E2180 станет первым CPU архитектуры Core дешевле 70 долл.:

    04:11

    OCZ-12800 Platinum EB Edition: очередной "прыжок Сергея Бубки":

    02:06

    Скорость, стиль и эмблема Ducati, но это - не мотоцикл: USB-накопитель SanDisk Extreme Ducati Edition :

    01:44

    Virtium улучшает отвод тепла от модулей DDR2 SO-DIMM:

    00:15

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