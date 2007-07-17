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    17 июля 2007

    Knox 1.5 — новая версия утилиты для шифрования данных:

    23:07

    Apple патентует подсвеченный тачпад:

    19:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.38:

    19:00

    Samsung: выпуск 7,2-Мп камеры S750 :

    18:50

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.4:

    18:35

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.4:

    18:10

    Настройщики: TweakRAM v.6.1.07.16:

    17:45

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 (2269) Beta:

    17:20

    Утилиты: Pfrank v.2.02:

    16:55

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.9 Build 2287:

    16:30

    Новые платформы для Itanium и Xeon - в 2008-м:

    16:12

    Настройщики: Registry Defragmentation v.8.9.07.16:

    16:05

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.5.1:

    15:40

    Интернет и сети: FlashGot v.0.6.2:

    15:15

    Файловые обменники: Cabos v.0.7.3:

    14:50

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.07.16:

    14:25

    Кто собирается купить Samsung?:

    14:04

    Запись: Oront Burning Kit v.2.2.1.4 Beta:

    14:00

    Настройщики: vLite v.1.0:

    13:35

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.0.1:

    13:10

    Процессоры Intel с ядром Penryn в Santa Rosa в первом квартале 2008 года:

    12:49

    Редакторы: SavageEd v.1.2.8:

    12:45

    Свой прогноз в отношении SSD дали специалисты In-Stat:

    12:39

    Подробности о 45-нм Harpertown и Wolfdale, выходящих в 2007-м году:

    12:36

    Редакторы: PRONotePad Release v.4 Beta:

    12:20

    Утилиты: Pitaschio v.2.12:

    11:55

    Marshall Electronics MXL USB Mic Mate – первый в мире миниатюрный USB-адаптер для студийных микрофонов:

    11:52

    The Sims Bowling — игра для iPod от EA:

    11:47

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.0.9:

    11:30

    OSD оснащает 5,7-дюймовый ЖК-дисплей долговечной светодиодной подсветкой:

    11:22

    Софт для сотовых: iPhone Unlock Toolkit v.1.0.0.1:

    11:05

    Бриллианты навсегда: ADT представляет на SEMICON West 2007 новые материалы для MEMS:

    10:44

    Мультимедиа: ID3 Renamer v.3.0 Test 10 (Beta):

    10:40

    Утилиты: HOSTS File Manager v.1.0.1.2:

    10:15

    Установщики: Ashampoo UnInstaller Platinum Suite v.2.81:

    09:50

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (28 неделя 2007 года):

    09:25

    «Доктор Веб»: ядро Dr.Web интегрировано в технологии TrustPort компании АЕС.:

    09:05

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10.5:

    08:45

    Общение в сети: QIP 2005 Build 8030:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июля):

    08:00

    Intel выпускает процессоры с FSB 1333 МГц, а 4-ядерный CPU впервые стоит дешевле 300 долларов :

    07:45

    USB Typing Measurement Lamp: буквальная иллюстрация утверждения «ученье – свет»:

    01:30

    Kingston увеличивает объем USB-накопителя DataTraveler II Plus Migo Edition до 8 Гб:

    00:59

    Память Simtek nvSRAM, которая не боится, ни жары, ни холода, годится для «умных» боеприпасов:

    00:11

    Intel выпускает Core 2 Extreme X7800, первый "экстремальный" CPU для ноутбуков:

    00:09

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