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    5 июля 2007

    Diamenty — одна из первых игр для iPhone:

    23:59

    Club 3D 8600GT Overclocked: "почти лучшая" из равных:

    23:49

    iPhone вскоре получит поддержку Flash?:

    22:49

    Mitsubishi выпускает двухслойные диски HD DVD-R объемом 30 Гб для компьютерных приводов:

    22:49

    Разработчики смогли понизить энергопотребление АЦП, избавившись от усилителей:

    18:16

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3792:

    16:55

    Выпуск нового iLife уже не за горами?:

    16:53

    Восстановление данных: R-Studio v.3.8 Build 123554:

    16:30

    Мультимедиа: Reaper v.1.872:

    16:05

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.07.01:

    15:40

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.1.306 Beta:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.65 Build 3034:

    14:50

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 655 Beta 6:

    14:25

    Мультимедиа: SUPER 2007 Build 23:

    14:00

    Веб-браузеры: Flock v.0.9 Beta:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.0.5:

    13:10

    Утилиты: Volumouse v.1.50:

    12:45

    Утилиты: Karen's Directory Printer v.5.2.1:

    12:20

    Неделя презентаций Adobe:

    11:55

    «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за июнь 2007 года:

    11:30

    OLPC подешевеет до 50 долларов. Но не сразу:

    11:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Alpha 6 (Gran Paradiso):

    11:05

    OPTi обвиняет AMD и другие компании в нарушении патентов:

    10:59

    AMD заставляет страдать производителя кремниевых пластин:

    10:43

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XI SP4 (2007.7.11.80):

    10:40

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.158 Beta:

    10:15

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.84:

    09:50

    Корпус NV-HS200U позволяет подключить два HDD с интерфейсом SATA к порту USB:

    09:26

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.2 Build 2165 Beta:

    09:25

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.158.34 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июля):

    08:00

    Ученые придумали, как, с помощью лазеров, ускорить винчестеры в 100 раз:

    01:51

    Thermaltake Mozart iP: немного iPod в вашем медиацентре:

    00:07

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