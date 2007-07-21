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    21 июля 2007

    Q2ID v3 поддерживает InDesign CS3:

    23:59

    Контроллеры сенсорных экранов Cypress CapSense подходят для широкого круга устройств:

    23:43

    Cables To Go SuperBooster - аккуратная прокладка USB в помещении на расстояние до 50 м:

    19:52

    Самые быстрые карточки SanDisk - Extreme Ducati Edition CF и SD Plus:

    19:14

    ASUS A8Sr — серия новых ноутбуков с графикой ATI Mobility Radeon HD2400:

    17:55

    Мультимедиа: Reaper v.1.878:

    17:45

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.2.00:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.5:

    16:55

    Утилиты: doPDF v.5.1.225:

    16:30

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.4.11:

    16:05

    Утилиты: XPize v.4.7 Beta:

    15:40

    Веб-браузеры: Flock v.0.9.0.1:

    15:15

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.45:

    14:50

    Конвертеры: Efficient WMA MP3 Converter v.0.99:

    14:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Beta 11:

    14:00

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.7.10 Final:

    13:35

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0.5.2:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.4:

    12:45

    NVIDIA: выход трех версий чипсета MCP78 состоится в ноябре:

    12:33

    Общение в сети: Trillian v.3.1.7.0:

    12:20

    Веб-браузеры: IEPlus v.0.9.13:

    11:55

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2008 v.0.0.21:

    11:30

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.3:

    11:05

    Продукция Check Point по защите данных теперь поддерживает Windows Vista:

    10:40

    Выпущена новая версия системы PlagiatInform:

    10:15

    Истории успеха в новой рубрике сайта iXBT.com:

    10:01

    Навигатор Mio DigiWalker H610 со словарями СловоЕд:

    09:50

    Медиаплееры: QT Lite v.1.1.1:

    09:25

    Подробнее о программе ISMI по переходу к пластинам диаметром 450 мм:

    09:09

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.5:

    09:05

    Диагностика: Active SMART v.2.6:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.45 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.7:

    08:15

    Стало известно название совместного предприятия Intel и STMicroelectronics по выпуску флэш-памяти:

    08:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июля):

    08:00

    Digital Cowboy DC-ACPC3+/O – яркий акриловый корпус-шасси для ПК:

    00:48

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