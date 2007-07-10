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    10 июля 2007

    nQuicky — адаптер сетей 802.11n для PowerMac:

    23:58

    Новая флэш-память Spansion предназначена специально для недорогих телефонов в России, Китае и Индии:

    20:01

    Staktek предлагает новую технологию производства многокристальных микросхем:

    19:17

    NETGEAR Storage Central Turbo – внешний накопитель с интерфейсом Gigabit Ethernet на двух SATA-винчестерах:

    18:42

    Процессоры VIA C7-D оказались в ПК для африканских детей:

    18:29

    Файловые обменники: SharkTorrent v.0.1.8 Beta:

    17:45

    Редакторы: Amaya v.9.55:

    17:20

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.1.5:

    16:55

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.398:

    16:30

    Apple выпустит iPhone nano?:

    16:08

    Безопасность: HijackThis v.2.0.2:

    16:05

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.1:

    15:40

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.30:

    15:15

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.1.2:

    14:50

    ImageWell 3.2 получил средства работы со шрифтами:

    14:34

    Запись: Nero v.7.10.1.0:

    14:25

    Allied Telesis: новый 48-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор:

    14:17

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.5.5:

    14:00

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.7.7.0:

    13:35

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.1 Build 1000:

    13:10

    Диагностика: Active SMART v.2.6 Beta 3:

    12:45

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.5:

    12:20

    IP-видеосервер TRASSIR Lanser-4M — скоро в продаже:

    12:05

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 7081:

    11:55

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.4a:

    11:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.2:

    11:05

    Intel купит себе немного VMware за 218,5 млн. долл.:

    10:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 RC4:

    10:40

    Диагностика: CPU-Z v.1.40.5:

    10:15

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:50

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Samsung модели TS-H492C:

    09:25

    Карточки Silicon Power Compact Flash для фотографов: скорость - 300X, объем - до 8 Гб:

    09:09

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    09:05

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июля):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 2 по 8 июля 2007 года):

    08:15

    Фото дня и новые подробности: AMD RD790:

    08:15

    Turion 64 X2 TL-66: новый флагман мобильной линейки AMD :

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 2 по 8 июля 2007 года):

    08:00

    Haier V60: ноутбук-"трансформер":

    08:00

    Цены на DRAM пошли вверх и за одну декаду уже выросли более чем на 20%:

    07:37

    Что это: ставится в гнездо для AMD Opteron, но не Opteron? Модули RPU110:

    02:02

    AMD RD790: температурные характеристики:

    01:17

    Cooler Master NotePal Infinite: бесшумное охлаждение ноутбуков:

    00:24

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