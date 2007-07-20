  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 июля 2007

    KINGMAX Super Stick L: миниатюрный флэш-накопитель емкостью 8 Гб с поддержкой Vista ReadyBoost :

    20:17

    Hiper 5K770: новый SLI-ready БП для GeForce 8800 GTX c поддержкой USB и зарядки для мобильных терминалов:

    19:55

    Buffalo SHD-UH — компактные SSD-хранилища данных емкостью 8-56 Гб:

    19:34

    iPhone nano — быть?:

    18:39

    Карты CompactFlash обзаведутся интерфейсом SATA :

    17:17

    Чистые 700-Мб диски Mitsubishi CD-R для слепых :

    17:10

    Полностью цифровые мониторы Hosa Cue 5 с технологией Binary Drive:

    17:07

    Danger Den: корпус для любителей «истязать железо»:

    16:47

    Shuttle XPC Barebone SG33G5M — новый развлекательный центр в SFF PC :

    16:42

    Leadtek WinFast PX8500 GT TDH Low Profile — низкопрофильный адаптер на GeForce 8500 GT :

    16:39

    Цены на пишущие приводы Blu-ray упали на Тайване на 20%, но ситуация с продажами почти не изменилась:

    16:38

    Gigabyte 3D Mercury - корпус с предустановленной СВО:

    15:57

    Мониторинг трафика: TMeter v.7.5 Build 444:

    15:15

    Disney надеется продлить жизнь CD:

    15:11

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.4.0 (Build 1025.700.303):

    14:50

    Утилиты: Jalapeno Keyfinder v.1.04:

    14:25

    LaCie Big Disk Extreme+: два терабайта и стильный внешний вид:

    14:22

    Sony VAIO TZ – ноутбук должен быть легким, тонким и автономным:

    14:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.47.02:

    14:00

    AMD рапортует: мы в убытке, но наша доля на рынке растет:

    13:53

    Настройщики: Super Utilities v.7.65:

    13:10

    SUSS MicroTec iVista – микроскоп для микросхем:

    13:03

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.5:

    12:45

    Редакторы: SavageEd v.1.2.9:

    12:20

    Резервное копирование: Backup4all v.3.9 Build 271:

    11:55

    Названа цена первого 45-нм процессора Intel для настольных ПК, пока неофициально:

    11:50

    До конца года AMD предложит альтернативу Intel AMT:

    11:43

    Файловые обменники: BitComet v.0.91:

    11:30

    «Т-Платформы»: бонус покупателям серверов — безопасность от Panda:

    11:08

    Чистильщики: CCleaner Portable v.1.41.544:

    11:05

    Запись: VSO Inspector v.1.3.1.82:

    10:40

    Второе поколение приводов LG с поддержкой Blu-ray и HD DVD - уже гораздо дешевле:

    10:34

    «Зеленые» внешние накопители Kanguru Solutions Eco Drive экономят электричество:

    10:22

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.162.22 для видеокарт NVIDIA:

    10:15

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.4.0.1:

    09:50

    Как выглядит Intel Core 2 Extreme X7800 снаружи... и внутри:

    09:28

    Графика: PicaJet Photo Organizer v.2.5.0.492:

    09:25

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqm:

    09:05

    Фото дня: процессоры AMD Phenom и их маркировка:

    09:03

    Intel придется заплатить штраф в размере 3,5 млрд. долларов?:

    08:50

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.5.7:

    08:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.4:

    08:30

    Восстановление данных: Recuva v.1.02.091 Beta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июля):

    08:00

    Европейская Комиссия поможет AMD сохранить собственное производство:

    06:54

    Chieftec выпускает новую серию мощных БП, TURBO:

    04:50

    Iiyama ProLite B2403WS: 24" монитор с HDMI:

    01:42

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018