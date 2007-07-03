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    3 июля 2007

    AMD в ближайшее время прекратит выпуск Lima:

    23:03

    ASUS P5K Premium – системная плата для любителей разгона и энтузиастов:

    22:55

    Qimonda выпускает первые в отрасли 8-Гб модули FB-DIMM DDR2 quad-rank, работающие на частоте 800 МГц:

    20:53

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.15:

    19:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.9.2.139:

    18:35

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.629:

    18:10

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.32:

    17:45

    Lumix DMC-FX100: 12,2-мегапиксельная камера Panasonic для фотографов-новичков:

    17:32

    Диагностика: Test My Hardware v.2.3:

    17:20

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.4.7:

    16:55

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.2.6:

    16:30

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.23:

    16:05

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.69 Build 630:

    15:40

    ASUS P5S-MX SE: новый вариант системной платы на SiS671FX:

    15:26

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.05:

    15:15

    Диспетчеры закачек: UltraGet Video Downloader v.1.1.2:

    14:50

    ASUS выпускает видеокарты EAH2600 и EAH2400 :

    14:46

    Медиаплееры: QT Lite v.1.0:

    14:25

    Утилиты: Process Group Killer v.1.0.0:

    14:00

    Графика: Photoscape v.3.0:

    13:35

    Общение в сети: ooVoo v.1.1.0.0:

    13:10

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.4.3:

    12:45

    Диспетчеры закачек: MetaProducts Download Express v.1.9.341:

    12:20

    Мультимедиа: LameXP v.2.02:

    11:55

    Конвертеры: Free CD to MP3 Converter v.2.1:

    11:30

    Fujitsu выпускает самый емкий в мире 2,5-дюймовый внешний винчестер:

    11:25

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.1.4.0.0:

    11:05

    Восстановление данных: Encopy v.3.68:

    10:40

    Каталогизаторы: DVDAttache v.3.9.0:

    10:15

    Настройщики: vLite v.1.0 RC1:

    09:50

    Настройщики: RivaTuner v.2.02:

    09:25

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.1.1 Beta 1:

    09:05

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 7021:

    08:45

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.3b:

    08:30

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 0622:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 июля):

    08:00

    AMD Athlon 64 FX-62 становится рекордсменом по снижению цены:

    07:53

    Ошибки в Core 2 Duo комментируют Линус Торвальдс и сама Intel :

    07:52

    Apple выпустила исправленный апдейт Mac OS X 10.4.10:

    04:02

    AMD опровергает слухи о задержке Phenom – дата выхода на рынок остается неизменной :

    01:48

    Palit «разгоняет» Radeon HD2600Pro и Radeon HD 2600XT:

    01:21

    BFG выпускает GeForce 8600 GTS с системой охлаждения ThermoIntelligence:

    00:51

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