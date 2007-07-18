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    18 июля 2007

    I-O Data DVRP-UN8LX: тонкий внешний привод со скоростью записи 4x для DL-дисков:

    22:48

    VoodooPC Envy H:171 — ноутбук с Core 2 Extreme X6800 и 750 Гб дискового пространства ценой выше 10 000 долл.:

    22:20

    Новые iMac, iPod и iLife появятся 7 августа?:

    21:13

    Новый червь для Mac OS X?:

    19:03

    Утилиты: Font Frenzy v.1.5.151:

    19:00

    Intel Penryn Xeon DP: богатый выбор решений от $177 до $1172:

    18:37

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.1 Build 43 Beta:

    18:35

    ASUS WL-520gU — современный и простой в использовании беспроводной маршрутизатор :

    18:12

    Настройщики: DTweak v.2.8:

    18:10

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.0.0.357:

    17:45

    XEROX: флуоресцентная печать предотвратит выпуск поддельных документов?:

    17:43

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.0.0.365:

    17:20

    Acorp: точка доступа WAP-G и маршрутизатор WR-G+:

    17:07

    Microsoft выпустит открытую бета-версию RDC для Mac:

    17:06

    Чистильщики: CleanCenter v.1.56.1:

    16:55

    ASUS анонсировала быструю карточку T500 3.5G High Speed PCIe :

    16:42

    Чистильщики: WashAndGo v.8.751:

    16:30

    Безопасность: Outpost Security Suite Pro v.1252.619.324:

    16:05

    SPARKLE Calibre P850+: быстрый GeForce 8500 GT c дисплеем температуры и 512 Мб GDDR3:

    15:49

    Платы на Intel X38 Express - уже в августе:

    15:40

    Восстановление данных: R-Studio v.3.8 Build 123555:

    15:40

    Утилиты: JetStart v.4.4:

    15:15

    Линейка ноутбуков ASUS F5V на базе чипсета SiS671DX выходит на рынок:

    15:09

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.5.229:

    14:50

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.1.2:

    14:25

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.6.0.0.58:

    14:00

    Настройщики: Fresh UI v.7.87:

    13:35

    Новые подробности о платах на основе Intel Eaglelake: симметричные мульти-GPU – в массы:

    13:10

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.0.2:

    13:10

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96.5:

    12:45

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.06:

    12:20

    Магниты помогли на треть повысить КПД OLED :

    12:02

    Установщики: Setup Studio v.1.0.7:

    11:55

    ZyXEL приступает к поставкам новых SSL VPN-концентраторов:

    11:53

    FTP-клиенты: Seagull FTP v.4.0C1 Build 754:

    11:30

    USB-накопитель Kingston Technology DataTraveler 100: объем до 8 Гб и выдвижной разъем:

    11:18

    Мультимедиа: PowerEnc v.2.31:

    11:05

    Qimonda начинает выпуск «мобильной» RAM плотностью 512 Мбит по нормам 75 нм:

    10:40

    Интернет и сети: Magic NetTrace v.2.9.2:

    10:40

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.1.6:

    10:15

    Solid Data Systems StorageSPIRE - массив SSD терабайтного объема по сумасшедшей цене:

    10:10

    Безопасность: Icesword v.1.22:

    09:50

    NVIDIA признает проблемы с GeForce 8800 GTS 320MB и пытается их решить:

    09:34

    HD DVD вырывается вперед на ключевом рынке:

    09:30

    Графика: GIMP Portable v.2.2.17:

    09:25

    Антивирусы: VundoFix v.6.5.6:

    09:05

    Утилиты: Karen's Directory Printer v.5.2.2:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.05 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров TOPDOG:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 июля):

    08:00

    Blu-ray против HD DVD в Европе: взгляд с противоположного полюса:

    03:56

    SEMATECH начинает новую программу перехода к 450-мм пластинам:

    01:30

    Western Digital доводит ёмкость дисков серии RE2 до 750 Гб:

    01:11

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