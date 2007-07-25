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    25 июля 2007

    iPodJuice предлагает собственную батарею для iPhone:

    23:49

    BenQ анонсирует мультимедийный ноутбук Joybook R56 с поддержкой DirectX 10 и HDMI:

    22:45

    I-O DATA ETX2-SH5S — миниатюрный хаб с USB-питанием :

    21:47

    Buffalo анонсирует внешний привод DVD±RW для PC и MAC:

    21:29

    Green-House: компактный и быстрый флэш-накопитель Pico Drive W :

    20:56

    Panasonic Lumix DMC-FZ18 – компактная 8-Мп камера с 18-кратным оптическим зумом :

    20:46

    Intel откажется от брендов Viiv и vPro?:

    20:28

    Apple начала поставку гарнитур для iPhone:

    19:44

    Hynix — "Top Chipmaker" в 2017 году?:

    19:35

    Caneland & Tigerton: что Intel готовит против AMD 4P Opteron:

    19:03

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAssassin for Win32 v.3.2.1.0:

    19:00

    WD увеличивает объем накопителей My Book до 2 Тб:

    18:55

    Интернет и сети: HTTP File Server (HFS) v.2.2a:

    18:35

    Серию XFX Fatal1ty пополнила быстрая карта на базе NVIDIA GeForce 8600 GT:

    18:30

    TRENDnet: новый беспроводной USB-адаптер стандарта 802.11n:

    18:27

    Редакторы: Notepad2 v.2.0.17:

    18:10

    Медиаплееры: Miro v.0.9.8.1:

    17:45

    ARM и Intrinsity хотят удвоить производительность процессоров Cortex-R4:

    17:34

    Антивирусы: ClamWin v.0.91.1:

    17:20

    Универсальная компактная беспроводная точка доступа ASUS WL-330gE:

    16:57

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 669 Beta 6:

    16:55

    Архиваторы: 7-Zip v.4.50 Beta:

    16:30

    Hitachi и JCB: в Японии рассматривают возможность осуществлять платежи по отпечатку пальца! :

    16:20

    Антивирусы: Panda AntiRootkit v.1.08:

    16:05

    ASUS готовит "турбозаряженные" ноутбуки на платформе Santa Rosa :

    15:45

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.2:

    15:40

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.2:

    15:15

    Webjimbo — web-интерфейс для Yojimbo:

    15:03

    Установщики: Inno Setup v.5.1.13:

    14:50

    Первый в мире - с интерфейсом DisplayPort: новый 30-дюймовый монитор Samsung Electronics:

    14:36

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.0.3:

    14:25

    Корпус Thermaltake Soprano FX:

    14:17

    Intel усиливает свои позиции в производстве и НИОКР, и останется лидером отрасли, полагают в In-Stat:

    14:00

    Утилиты: novaPDF v.5.2:

    14:00

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.6.0 Build 0724 R1:

    13:35

    Диагностика: ASTRA32 v.1.54:

    13:10

    JP Morgan: TSMC уже делает пробные образцы 45-нм процессоров AMD Fusion:

    12:50

    Диагностика: ASTRA v.5.33:

    12:45

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.7.0.265:

    12:20

    AMD твердо намерена защитить планету от глобального потепления:

    12:11

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7.2 Final:

    11:55

    Компактные 8-Мп камеры Panasonic Lumix DMC-FX55 и DMC-FX33 с «ширкоугольным зумом» :

    11:40

    Intel - это не только CPU, но и песни о тяжелой легкой судьбе сисадмина (обновлено: видео):

    11:33

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.92:

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.13 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    10:40

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    10:15

    На чём же работает конференция iXBT.com?:

    10:01

    VIA планирует в первом квартале 2008 года представить новое процессорное ядро:

    09:53

    Неофициальные WHQL-драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:50

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Device Software:

    09:05

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июля):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 июля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 июля 2007 года):

    08:00

    Intel: планы по выпуску процессоров для серверов начального уровня :

    00:57

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