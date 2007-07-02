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    2 июля 2007

    AXIOMTEK SBC84822: мощный SBC типоразмера 3,5 дюйма:

    23:50

    Avago Technologies улучшает «колесики» для портативной электроники :

    21:00

    Ноутбук Toshiba Satellite P205: Intel Centrino Duo и HD DVD в заменителе настольного ПК:

    18:48

    Canon SELPHY CP740 - фотопринтер на ладони:

    18:18

    Утилиты: PCAnalyzer v.0.1.2.0:

    15:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.37:

    15:15

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.1.304 Beta:

    14:50

    Мультимедиа: Viewer & Slide Show v.4.9:

    14:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 12:

    14:00

    Графика: VSO Image Resizer v.1.1.16:

    13:35

    Мультимедиа: Wavosaur v.1.0.0.9000:

    13:10

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3790:

    12:45

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44 Beta:

    12:20

    Безопасность: Malware Removal Tool - July 2007 Edition:

    11:55

    Конвертеры: Efficient WMA MP3 Converter v.0.98:

    11:30

    Настройщики: Vispa v.0.1.1:

    11:05

    Диагностика: NextSensor v.2.7.0.1 Build 0630:

    10:40

    Утилиты: Phone Xpress v.1.0.212:

    10:15

    Выпуск AMD Phenom переносится на будущий год?:

    09:54

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    09:50

    SBC AXIOMTEK SBC81203: настольный Intel Core 2 Duo на плате PICMG 1.0:

    09:41

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant (Vista):

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июля):

    08:45

    Fujitsu готовит анонс пары новых ноутбуков серии LifeBook: T2010 и N6460:

    08:41

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 июня по 1 июля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 июня по 1 июля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 июня по 1 июля 2007 года):

    08:00

    AIRcable Industrial XR — адаптер Bluetooth, который "бьет" на 30 км:

    02:52

    Brother P-Touch PT-2100: маркировка с помощью наклеек дома и в офисе:

    00:26

    Intel Tigerton выйдет в сентябре:

    00:19

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