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    26 июля 2007

    Появление в продаже БП GIGABYTE GE-S800A-D1, GE-S550A-D1 серии ODIN GT:

    23:49

    Shuttle XPC Barebone SN68SG2 — недорогой доступ в мир маленьких ПК:

    21:27

    FUJIFILM FinePix Z10fd — стильная 7,2-Мп камера для поколения "Z":

    21:12

    PhotoVu PV1965w — дорогая беспроводная фоторамка о 19" для энтузиастов:

    20:32

    AMD подготавливает партнеров к выпуску Barcelona. Планы по выпуску серверных решений на 3 кв. 2007 — 2 кв. 2008 гг.:

    19:56

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.16:

    19:00

    Razer обновляет игровую мышь Diamondback сенсором 3G :

    18:47

    Восстановление данных: R-Studio v.3.8 Build 124045:

    18:35

    HP Pavilion HDX: мощный мультимедийный ноутбук — официально, недешево:

    18:19

    Утилиты: DeviceLock v.6.2 Beta 2:

    18:10

    TRENDnet: беспроводная точка доступа TEW-434APB:

    17:47

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.07.2007):

    17:45

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.29.4:

    17:20

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.10:

    16:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.5:

    16:30

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.5:

    16:05

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 4:

    15:40

    ADLINK: встраиваемый ПК NuPPC-0701T:

    15:17

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1333 Beta:

    15:15

    Logitech: официальный анонс новых эргономичных клавиатур:

    14:57

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.20:

    14:50

    Apple разослала новую сборку Leopard:

    14:38

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.2.8:

    14:25

    Антивирусы: Multi Virus Cleaner 2007 v.7.6.0:

    14:00

    Информация о токах утечки 65-нм процессоров AMD:

    13:58

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.0 Beta:

    13:35

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3822:

    13:10

    Утилиты: Autoruns v.8.71:

    12:45

    Настройщики: VistaTweaker v.0.1 Beta:

    12:20

    Утилиты: Vista Battery Saver Beta 2:

    11:55

    Мультимедиа: Tunestor v.1.0:

    11:30

    Диагностика: PC Info v.3.5:

    11:05

    Утилиты: Microangelo Toolset v.6.10.0008:

    10:40

    Rambus склоняет тайваньских производителей DRAM на сторону XDR:

    10:20

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (29 неделя 2007 года):

    10:15

    Paragon: Drive Backup 8.51 – с поддержкой PRM и MS Vista:

    09:50

    Контроллер Oxford Semiconductor OXU931DS объединяет в себе интерфейсы USB 2.0, eSATA и SATA II:

    09:48

    Adobe: специальное обновление для FrameMaker:

    09:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.2 Build 2961 Final:

    09:05

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.82:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Неофициальные драйверы для IDE RAID-контроллеров ITE:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июля):

    08:00

    Medison Celebrity: полноценный ноутбук за 150 долларов, который можно купить уже сегодня:

    04:24

    Интегрированный чипсет NVIDIA MCP73 с поддержкой FSB 1333 МГц выйдет в сентябре:

    02:19

    Материнская плата ECS 671T-M на базе чипсета SiS671 поступила в производство:

    00:34

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