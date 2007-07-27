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    27 июля 2007

    Новый iPod все же появится в августе?:

    22:54

    FUJIFILM выпускает FinePix S8000fd, 8-Мп широкоугольную камеру с 18-кратным (!) зумом:

    21:40

    Фото новой клавиатуры Apple?:

    20:49

    MoGo Mouse X54 Pro — тонкая беспроводная мышь для проведения презентаций :

    20:09

    FUJIFILM FinePix F50fd — 12-Мп компактная камера с новыми возможностями:

    18:17

    AMD удалось устоять, но до прибыли пока далеко:

    18:14

    Графика: Blender v.2.45 RC2:

    18:10

    Безопасность: Cryptainer LE v.7.1:

    17:45

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 5397:

    17:20

    AMD Bulldozer — новое слово в технологиях CPU следующего поколения:

    17:16

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.404:

    16:55

    Мультимедиа: Reaper v.1.881:

    16:30

    Утилиты: True Launch Bar v.4.21:

    16:05

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.46:

    15:40

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.2 Build 61:

    15:15

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.30:

    14:50

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.30:

    14:25

    Первые подробности о новой платформе для серверов и рабочих станций Intel Tylersburg:

    14:17

    Редакторы: Alleycode HTML Editor v.2.21:

    14:00

    MSI добавляет в системную плату на базе 945GC поддержку процессоров Intel Core 2 Duo с FSB 1333 МГц :

    13:46

    Графика: PicaJet Photo Organizer v.2.5.0.495:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.65 Build 3056:

    13:10

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.6.0.0.60:

    12:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.8:

    12:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5692:

    11:55

    Kodak выпускает фотокамеру с 5-Мп датчиком CMOS по цене 80 долларов:

    11:50

    Графика: TwistedBrush v.13.61:

    11:30

    Granite Digital предлагает защищать винчестеры при помощи силиконовых чехлов:

    11:16

    Восстановление данных: Recuva v.1.02.095 Beta:

    11:05

    Антивирусы: McAfee Rootkit Detective v.1.0:

    10:40

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.1.5:

    10:15

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.2.0:

    09:50

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.6.8:

    09:25

    Переводчики: TranslateIt! v.5.5:

    09:05

    Paragon: мобильная сводка погоды для смартфонов Palm Treo:

    08:45

    Утилиты: ViPNet Discguise v.2.8.12:

    08:30

    Утилиты: Process Monitor v.1.2:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июля):

    08:00

    Технология G3MX - у AMD свой подход к серверной памяти :

    03:25

    Alienware включает RAID-массивы из SSD в конфигурацию ноутбуков:

    02:41

    AMD говорит об Octal-Core Opteron — 8-ядерных решениях на ядре Sandtiger:

    01:43

    MSD-S2516: твердотельный "диск" Mtron, который быстрее "десятитысячника" Western Digital Raptor? :

    00:36

    Производители системных плат сомневаются в возможностях Intel IGP:

    00:13

    С Днем Сисадмина!:

    00:06

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