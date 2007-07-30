  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 июля 2007

    PopCap выпустила Bejeweled для iPhone:

    23:59

    ASRock 2Core1333-2.66G и 2core1333DVI-2.66G: бюджетные платы с поддержкой новых CPU:

    22:30

    Мобильные платформы AMD, планы по выпуску на 2007-2009 гг.:

    19:57

    NEC и Hitachi предлагают охлаждать HDD при помощи систем водяного охлаждения:

    19:16

    Yamaha MW Series II — микшерные пульты с USB2.0 и Cubase AI4:

    17:41

    Неофициальная информация о 45-нм «четырёхъядернике» Intel Core 2 Extreme QX6950:

    17:37

    Батарея iPhone стала причиной судебного разбирательства:

    17:29

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.1.0:

    17:20

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.6:

    16:55

    Настройщики: GameOS 2006 v.2.0:

    16:30

    Настройщики: Game Accelerator v.6.7:

    16:05

    Безопасность: SmartFix Security Center 2007 v.3.5:

    15:40

    Графика: Fotosizer v.1.8.0.95:

    15:15

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.0:

    14:50

    Microsoft: DirectX 9 – августовский релиз:

    14:25

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.2.0 Build 1505 Beta:

    14:00

    AMD/ATI готовит к выпуску Radeon HD 2900 Pro? :

    13:57

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.1.6.0.0:

    13:35

    AMD Analyst Day: платформы для настольных ПК в 2007-2009 гг. (Spider, Leo, Python и Pinwheel, Cartwheel, Copperhead):

    13:24

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.8.5:

    13:10

    Corsair: анонс новых блоков питания:

    12:57

    Общение в сети: Pidgin v.2.1.0:

    12:45

    Графика: Paint.NET v.3.10 Beta:

    12:20

    Intel комментирует претензии Европейской Комиссии:

    12:07

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.7:

    11:55

    Sony расширяет линейку ноутбуков VAIO SZ новой серией — SZ6:

    11:33

    Настройщики: VistaTweaker v.0.2 Beta:

    11:30

    Apple выпустила Bonjour for Windows 1.0.4:

    11:26

    Антивирусы: Avast! v.4.7.1.029:

    11:05

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.1.15c:

    10:40

    Пользователи сообщают о проблемах зарядного устройства iPhone:

    10:30

    Интернет и сети: JLC's Internet TV v.1.1 Beta 4:

    10:15

    Интернет и сети: Particls Sidebar v.0.9.2375.0:

    09:50

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.02:

    09:25

    Чистильщики: DupKiller v.0.8.2:

    09:05

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.5:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 июля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 июля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 июля 2007 года):

    08:00

    AMD говорит о своих планах на рынке GPU :

    00:36

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018