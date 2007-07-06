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    6 июля 2007

    CS Odessa выпустила ConceptDraw Business Suite:

    23:57

    Nisus выпустила Writer Pro:

    23:47

    Corega CG-IPSPDC02 — акустическая система для iPod shuffle 2G:

    23:24

    VMware Fusion RC получил поддержку 64-битных версий Windows:

    19:59

    Advansus i915GV2-LEI – системная плата mini-ITX на чипсете Intel 82915GV GMCH:

    18:54

    Apple выпустила iPod Reset Utility 1.0.2:

    16:30

    Intel начинает поставки чипсетов начального уровня P31 и G31 производителям системных плат:

    15:39

    Ecma стандартизовала голографические диски объемом 100 и 200 Гб:

    14:16

    ITRI показывает гибкие дисплеи на выставке FPD Expo Taiwan 2007:

    13:25

    SprayCool знает, как защитить оборудование в процессе транспортировки... даже на войне:

    12:54

    Accelero Extreme: «для самых горячих» - три 80-мм вентилятора, пять тепловых трубок и радиатор со 107 ребрами:

    11:48

    Фотокамера BenQ DC E820: 8 Мп, объектив Pentax и 2,5-дюймовый экран:

    11:17

    Buffalo добавляет FireWire во внешние накопители с TurboUSB :

    10:49

    Графика: Shup v.0.1.3:

    09:00

    Утилиты: ManyCam v.2.1:

    08:00

    AMD публикует тесты Barcelona:

    07:49

    ASUS EN8600GT OC GEAR/HTDP/256M – «разгон видеокарты в режиме реального времени»:

    07:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 июля):

    05:00

    Цифровые фоторамки Pandigital способны на многое:

    00:42

    Transcend выпускает 32-Гб SSD с интерфейсом ExpressCard/34:

    00:09

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