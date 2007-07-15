  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 июля 2007

    Компактный ноутбук ASUS U3 поможет сориентироваться на местности и покажет HD-видео :

    15:15

    Intel включается в проект по разработке 100-долларового ноутбука:

    14:54

    Intel Nehalem-EP/EN/EX - во второй половине 2008-го:

    14:15

    Первый взгляд на 200-долларовый ноутбук ASUS Eee PC 701:

    14:12

    Кого Intel опасается больше, чем AMD? :

    11:19

    AMD RS740 проходит сертификацию PCI SIG:

    11:13

    Super-k: VESTA Technology и ATDF создали альтернативу пленкам на основе оксидов гафния и циркония:

    10:44

    Термопаста Arctic Cooling MX-2 не проводит электричество и сохраняет свои свойства в течение восьми лет:

    10:29

    Gyration ULTRA R4000 – ПДУ для ПК и бытовой техники с собственным ЖК-дисплеем и функцией Motion-Sensing:

    10:00

    SteelSeries Siberia – полноразмерные наушники с низким оголовьем для энтузиастов компьютерных игр:

    09:32

    Совершат ли твердотельные накопители революцию в ПК? Мнение аналитиков Research and Markets:

    08:47

    IDT 92HD71B - звуковой кодек высокой четкости, оптимизированный для применения в ПК:

    08:17

    Ноутбуки Gateway M-Series и T-Series: ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, HD DVD, Blu-ray и 1080p:

    06:30

    Club 3D 8600GT 512MB Passive: абсолютно бесшумный DX10-ускоритель :

    06:29

    Ученым NEC поручено преодолеть ограничения времени и пространства:

    01:18

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018