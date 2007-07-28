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    28 июля 2007

    Видеокарты поколения AMD R700 будут оснащаться интерфейсом DisplayPort:

    19:27

    Накопители Fujitsu Calmee Moon: до 300 Гб в элегантном компактном корпусе:

    14:21

    Toshiba обещает до конца года выпустить USB-накопитель TransMemory объемом 32 Гб:

    13:39

    Робот-муха к взлету готов!:

    13:22

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 673 Beta 6:

    13:10

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.4.8:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 5:

    12:20

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.3.1:

    11:55

    Мультимедиа: Fresh View v.7.26:

    11:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.07.27:

    11:05

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.4.0.5:

    10:40

    AMD говорит о реальной производительности Barcelona:

    10:40

    Кто будет производить системные платы ASUS?:

    10:39

    Некоторые «флэшки»... пахнут!:

    10:37

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.9:

    10:15

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.0.4:

    09:50

    Безопасность: Spyware Terminator v.1.9.3.145:

    09:25

    Антивирусный центр предупреждает о новой волне фишинговой атаки:

    09:05

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.21:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июля):

    08:00

    FUJIFILM FinePix A920 и FinePix F480 — недорогие камеры начального уровня :

    07:07

    Ситуация с соотношением продаж видеокарт AMD и NVIDIA среднего и бюджетного сегментов:

    04:42

    Scythe Kama Wing: "крылатые" радиаторы для памяти:

    02:05

    Скоростной модулятор Intel обеспечивает быстродействие до 40 Гбит/с, приближая эру терабитных вычислений:

    01:57

    Toshiba, Fujitsu и NEC пойдут к 32-нм нормам вместе:

    01:54

    Робот-кошка Hello Kitty Robo за 6299 долларов присмотрит за детьми :

    01:51

    STMicroelectronics и IBM вместе займутся освоением норм 32, 22 нм... и менее:

    01:25

    Corning говорит о «прорыве» в оптоволоконной технологии – гибкость кабеля увеличена в 100 раз:

    00:48

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