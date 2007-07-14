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    14 июля 2007

    DSP-плата Phoenix VPF2: двухъядерные процессоры PowerPC MPC8641D и FPGA Virtex-5 работают вместе:

    23:09

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.1.5.0.0:

    19:00

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.13.10:

    18:35

    Настройщики: nVidia nTune v.5.05.47.00:

    18:10

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.10:

    17:45

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.5.24:

    17:20

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.5.6:

    16:55

    Настройщики: DefaultBrowser v.1.6:

    16:30

    Общение в сети: Xfire v.1.78:

    16:05

    Настройщики: Vista Manager v.1.1.9:

    15:40

    Резервное копирование: JaBack v.7.35:

    15:15

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.0.3:

    14:50

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.360:

    14:25

    Медиаплееры: QT Lite v.1.1.0:

    14:00

    Утилиты: EarthView v.3.6.8:

    13:35

    Apple выпустила апдейты ПО для Intel-Mac:

    13:16

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.1.2:

    13:10

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.1.2.0382:

    12:45

    Эра GPGPU: NVIDIA входит в нее первой, выпуская CUDA:

    12:42

    ASUS F8S: ноутбук на Santa Rosa с DX10-графикой по вкусу:

    12:26

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag v.1.61:

    12:20

    Чистильщики: CCleaner v.1.41:

    11:55

    Radeon HD 2900 XT 1GB: проясняем ситуацию с частотами :

    11:36

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.1.1:

    11:30

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.0.5.148:

    11:05

    Плата ASRock ConRoe1333-1394: поддержка новейших CPU, функциональность и низкая цена:

    11:01

    Веб-бразуеры: Netscape v.9.0 Beta 2:

    10:40

    HD DVD против Blu-ray - а как дела в Европе?:

    10:39

    Мультимедиа: XPlay v.2.3.4:

    10:15

    70-дюймовая ЖК-панель со встроенным ПК GPNC – самый крупный моноблок в мире?:

    10:11

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.3:

    09:50

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7.1 Final:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Libertas:

    09:05

    Начались продажи первых процессоров семейства Athlon X2 BE:

    09:04

    CD/DVD: UltraISO v.8.6.3.2052:

    08:45

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.162.13 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июля):

    08:00

    У Olympus готов прототип полностью беспроводных очков-дисплея:

    01:52

    TDK выпускает записываемые диски BD-R 4х:

    00:21

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