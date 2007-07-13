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    13 июля 2007

    Apple купила CUPS:

    22:12

    Microsoft выпустила апдейт Office 2004 11.3.6:

    21:49

    Адаптер Duel Systems DuelAdapter Cradle позволяет «воткнуть» ExpressCard в PCMCIA и CardBus:

    20:49

    Фотокамера Pentax Optio M40: 8-Мп матрица и anti-shake в тонком корпусе:

    20:22

    Лазер Cymer XLR 600i мощностью 90 Вт позволит производителям освоить нормы 32 нм и менее:

    19:49

    WebGhost обеспечивает анонимность web-серфинга:

    17:17

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.82:

    16:55

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.9.3.140:

    16:30

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.75:

    16:05

    Утилиты: Xpadder 2007-07-12:

    15:40

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.279:

    15:15

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.2.0712:

    14:50

    Мультимедиа: Reaper v.1.876:

    14:25

    Японцы учатся генерировать, обнаруживать и использовать терагерцовые волны:

    14:14

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.3.1:

    14:00

    Медиаплееры: QuickTime v.7.2:

    13:35

    Утилиты: PsInfo v.1.75:

    13:10

    Allied Telesis: новый 48-портовый управляемый Ethernet-коммутатор AT-FS750/48:

    12:47

    Интернет и сети: Network Magic Basic v.4.2.7179.0 :

    12:45

    Графика: Maximys Photo Creator v.1.0:

    12:20

    AMD втихую избавляется от запасов RS600:

    12:17

    Утилиты: MappedUpSaver v.3.2:

    11:55

    Диагностика: KeyboardTest v.3.0 Build 1000:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.1.1.1:

    11:05

    Диагностика: NextSensor v.2.7.2.0 Build 0711:

    10:40

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.1:

    10:15

    AMD-чипсет SiS 772 с IGP для массового рынка будет поддерживать HyperTransport 3.0 и DirectX 10:

    09:51

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.12:

    09:50

    Вокалист группы U2 и его партнеры купят четвертую часть Palm за 325 млн. долларов:

    09:32

    AMD/ATI готовит анонс четырёх новых 55-нм GPU с поддержкой DX10 в этом году:

    09:29

    Почему бывший глава ATI Дэйв Ортон покинул AMD?:

    09:17

    CyberSnipa Warboard: клавиатура для игроков:

    09:07

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.6:

    09:05

    Специалисты IBM создали кэш-память для процессоров, стабильно работающую на частоте 6 ГГц:

    09:00

    Ученые научили роботов ходить по воде:

    08:47

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187 Wireless):

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.162.18 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Камеры Casio EXILIM Card EX-S880 и EXILIM Zoom EX-Z77 поддерживают работу с YouTube:

    08:17

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:15

    Samsung 245BW и 226CW: новые мониторы с поддержкой HD:

    08:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 июля):

    08:00

    Kingston Technology просит 800 долларов за 2 Гб памяти DDR3 PC11000 со «сверхмалыми задержками»:

    07:52

    Новый подход к производству плат: ASUS P5K3 Premium гарантирует разгон памяти DDR3:

    07:47

    Мониторы HANNSpree Xm: в этом бочонке меда без дёгтя не обошлось:

    02:24

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