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    4 июля 2007

    Apple разослала разработчикам Leopard 9A466:

    23:35

    Super Talent выпускает свою DDR3-1600: новый "царь горы":

    23:35

    Thermaltake Litepower 400W: ведь не всем нужны сверхмощные блоки питания:

    23:14

    ASUS ROG Blitz Extreme: системная плата среднего уровня с high-end «опциями»:

    22:45

    JVC VD-W85A — перезаписываемый 8,5-Гб оптический диск DVD-RW DL Ver.2.0 :

    18:39

    Утилиты: Aston v.1.9.5:

    18:10

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.2.90:

    17:45

    Диагностика: EF Process Manager v.4.40:

    17:20

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.6.0.0.57:

    16:55

    Intel откажется от FB-DIMM?:

    16:42

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.1 Build 42 Beta:

    16:30

    Утилиты: Stick v.2.5.0.484:

    16:05

    Sega планирует выпустить замену AIBO:

    15:52

    AMD планирует выпустить новые чипсеты для ноутбуков M740G в 3 кв. 2007, M780G и M780T – в 1 кв. 2008:

    15:45

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.2.9:

    15:40

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.23:

    15:15

    Belkin представила аксессуары для iPhone:

    15:10

    Новая версия популярного видеоредактора Pinnacle Studio 11 с поддержкой AVCHD и Windows Vista:

    15:08

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 94:

    14:50

    Сетевая плата AT-2972SX/2 за 1100 долларов и две другие новинки Allied Telesis:

    14:29

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.8.3:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (03.07.2007):

    14:00

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.96:

    13:35

    Запись: Oront Burning Kit v.2.2.1 Beta:

    13:10

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 118 Beta:

    12:45

    Продавцы ПК относятся к Barcelona и Penryn прохладно и больше ждут снижения цен:

    12:29

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.6.5429:

    12:20

    Panasonic выпускает первые в мире носители BD-R 4x объемом 25 и 50 Гб:

    12:01

    Графика: Tux Paint v.0.9.17:

    11:55

    Редакторы: Q10 v.1.2.17:

    11:30

    Редакторы: Jarte v.3.0 Beta 2:

    11:05

    ETegro Technologies: третье обновление флагмана — Hyperion RS880G3:

    11:04

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.4:

    10:40

    Себестоимость компонентов iPhone составляет $200?:

    10:34

    Утилиты: Pfrank v.2.01:

    10:15

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.1.2:

    09:50

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 5391:

    09:25

    SolidAlliance Hadaka – USB-накопитель в чистом виде:

    09:21

    Настройщики: DTweak v.2.7:

    09:05

    Интернет и сети: Hyena v.7.1:

    08:45

    Графика: TwistedBrush v.13.5:

    08:30

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.44 Build 412:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июля):

    08:00

    Три новинки в семействе ноутбуков Toshiba Qosmio AV оснащены Intel Turbo Memory:

    07:59

    Подробности о линейке Phenom FX:

    07:44

    Scythe Kama Connect II: подключение двух HDD к одному USB :

    01:40

    Активные теплопроводы AET CL-1000 SERIES – альтернатива тепловым трубкам:

    01:37

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