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    16 июля 2007

    InPreflight 2.1 обладает лучшим отображением цветовых каналов:

    23:56

    Promise SmartStor NS4300N – «домашний» сетевой накопитель объемом до 3 Тб:

    23:34

    Canon планирует использовать в компактных камерах CMOS-датчики :

    19:48

    Декодер видеосигнала OKI ML86V7665 поддерживает NTSC, PAL, SECAM, и подходит для бортовых систем:

    19:32

    iLive IHT3817DT — новая акустическая система для iPod:

    19:16

    Интернет и сети: NetInfo v.6.2 Build 715:

    18:10

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.2 Build 715:

    17:45

    Резервное копирование: TurboBackup v.6.0:

    17:20

    Настройщики: WinXP Manager v.5.1.5:

    16:55

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.48:

    16:30

    Настройщики: Throttle v.6.16.7.2007:

    16:05

    Настройщики: PCBoost v.3.16.7.2007:

    15:40

    Настройщики: SuperRam v.5.16.7.2007:

    15:15

    Настройщики: PCMedik v.6.16.7.2007:

    14:50

    Настройщики: GameGain v.2.16.7.2007:

    14:25

    Настройщики: PowerStrip v.3.75.590 Beta:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.0.12:

    13:35

    Интернет и сети: Hyena v.7.1 B:

    13:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.2:

    12:45

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.0.0:

    12:20

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3796:

    11:55

    Диагностика: SIV 3.22:

    11:30

    Улучшенная версия мультика помогает решиться на модернизацию парка ПК:

    11:07

    Установщики: NSIS v.2.29:

    11:05

    Мультимедиа: YamiPod v.1.5:

    10:40

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.13.1.340:

    10:15

    EverGreen EG-BT1390 – беспроводное соединение с акустической системой:

    10:14

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:50

    Три USB-хаба Belkin на любой вкус: Swivel, Clip-On и Hub-To-Go:

    09:35

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.101.38 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 9 по 15 июля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 9 по 15 июля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 9 по 15 июля 2007 года):

    08:00

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