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    12 июля 2007

    С iPhone теперь можно управлять рабочим столом Windows:

    23:58

    Пакет BeLight Live Interior 3D получил расширенную библиотеку объектов:

    22:53

    Чипсет SiS671 послужил основой для ПК Fujitsu FMV-D3240:

    19:52

    Elecom 4х4: четыре интересных четырехпортовых концентратора USB :

    19:27

    Утилиты: Stick v.2.6.2.1:

    19:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (11.07.2007):

    18:35

    Нанокристаллы могут стать ключом к водородным топливным элементам :

    18:17

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.14.0:

    18:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.5.1:

    17:45

    Редакторы: RJ TextEd v.4.00 Beta 1:

    17:20

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.362.000:

    16:55

    Эмуляторы: MAME v.0.117:

    16:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3794:

    16:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.0:

    15:40

    Мышь Logitech MX Air предлагает новый способ управления ПК:

    15:17

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 16:

    15:15

    UMC займется выпуском самой маленькой в мире микросхемы TV-тюнера MaxLinear MxL7001 размерами 1,9х1,9 мм:

    14:51

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.00:

    14:50

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.5.0:

    14:25

    Вдохновившись идеями живой природы, ученые научили роботов прыгать:

    14:00

    Чистильщики: Free Uninstaller v.1.0:

    14:00

    Чистильщики: Driver Sweeper v.0.7.5:

    13:35

    Этим летом ноутбуки Fujitsu-Siemens с SSD доберутся до Европы, но стоить они будут дорого:

    13:24

    Веб-браузеры: Opera v.9.22 Build 8800/3686/652 Beta:

    13:10

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.2 Build 56:

    12:45

    Утилита You Control 1.5 получила совместимость с Leopard:

    12:38

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.3.12 Beta:

    12:20

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.6:

    11:55

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 RC6:

    11:30

    Интернет и сети: JLC's Internet TV v.1.1 Alpha 4:

    11:05

    Архиваторы: 7-Zip v.4.49 Beta:

    10:40

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5.1.13 Beta:

    10:15

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.0.0:

    09:50

    Беспроводный 4-портовый концентратор USB Belkin помогает удобно организовать пространство:

    09:35

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.9.0.47.0:

    09:25

    Apple выпустила iTunes 7.3.1:

    09:23

    «ПК» ClickStart с беспроводной клавиатурой и мышью стоит 60 долларов:

    09:05

    Утилиты: Autoruns v.8.70:

    09:05

    Антивирусы: Arovax AntiSpyware v.2.1.143:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.162.01 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Что показали результаты теста Radeon HD 2900XT с 1 Гб памяти GDDR4?:

    08:14

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 июля):

    08:00

    Кто и когда начнет выпуск 45-нм процессоров AMD? :

    08:00

    Мини-ноутбук OLPC XO не будет стоить 50 долларов. Или все-таки будет?:

    07:50

    QuickTime 7.2 имеет полноэкранный режим:

    06:26

    В AMD стало меньше ATI - ушел Дэйв Ортон:

    02:56

    Dell представляет Vostro, новую линейку недорогих настольных и мобильных ПК:

    01:51

    Albatron Blue Ray Decoder Card - ещё один способ продать бюджетную видеокарту:

    01:37

    Мышь из бамбука – компаньон ASUS EcoBook?:

    01:20

    NVIDIA nForce 570 LT SLI: экономным любителям "быстрой езды":

    00:43

    E-lighter - USB-зажигалка для курящих компьютерщиков :

    00:23

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