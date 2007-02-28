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    28 февраля 2007

    Mark/Space представила ПО для синхронизации Mac и BlackBerry:

    23:50

    Miglia выпустила Mac-клиент для Sony LocationFree:

    23:27

    Опубликованы спецификации PMBus 1.1:

    23:03

    Apple выпустила еще одну сборку Mac OS X 10.4.9:

    20:58

    SMART Modular Technologies выпускает первые в отрасли 4-Гб модули Mini-Registered DIMM:

    20:25

    AMD 690G и 690V официально:

    16:04

    Inno3D Wave — бесшумное охлаждение видеоадаптеров:

    14:54

    Новая версия Parallels Desktop поддерживает Leopard и Vista:

    14:49

    Albatron выпускает KI690-AM2 — одну из самых мощных плат для платформы Mini-ITX :

    14:00

    Фотопринтеры Sony PictureStation DPP-FP70 и DPP-FP90: и портативные, и "умные":

    13:57

    Sony: стильные 8-мегапиксельные новинки Т-серии:

    13:10

    Thermalright HR-03 Plus - пассивная система охлаждения для NVIDIA GeForce 8800:

    12:02

    AMD купят?:

    11:50

    Sony анонсирует "мыльницы" о 12 мегаписелях:

    11:49

    SanDisk: «цифровая фотоплёнка» заменит нынешние карты памяти в фотоаппаратах:

    11:41

    Системная плата ASUS M2A-VM получает HDMI-выход:

    11:19

    В будущем в iPod будет использоваться Cover Flow?:

    11:13

    Sony: "ультразумы" растут:

    10:26

    Стандартные встраиваемые графические платы будут иметь размер 84 x 95 мм:

    10:09

    Фото дня: системная плата на чипсете NVIDIA MCP68 (с графикой GeForce 7050) :

    09:05

    Самый производительный процессор, "использующий знания", готов к 80-нм производству:

    09:04

    8-ядерная система Intel V8: впечатления очевидца:

    08:30

    AGP в GeForce 8 Series? Нет, не будет...:

    08:28

    Израильские ученые создали термобумагу для объемной печати:

    08:01

    NEC MultiSync 2690WXi: широкоформатный ЖК-монитор для профессионалов:

    02:02

    Shuttle XPC Barebone SD39P2: платформа для построения мощного ПК:

    01:00

    Intel планирует конвергенцию Itanium и Xeon:

    00:07

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