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    10 февраля 2007

    Mac OS X Leopard будет выпущена в начале марта?:

    20:18

    Sun: надстройка для Microsoft Office с поддержкой формата OpenDocument (ODF) :

    12:45

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.0 Beta 10:

    12:20

    Безопасность: Lan2net NAT Firewall v.1.9:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SearchInform MailSniffer:

    11:30

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.0 Beta 3:

    11:05

    Диагностика: ASTRA v.5.31:

    10:40

    Диагностика: ASTRA32 v.1.51:

    10:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 2091:

    09:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.59 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:45

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 570 SLI/570/550 AMD Edition:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 февраля):

    08:00

    Godson-2F: дешевый китайский процессор сравняется в производительности с Pentium 4?:

    07:06

    SilverStone SST-MS04: «карман» для HDD с возможностью организации массивов дисков:

    05:41

    Версия AMD R600 с водяным охлаждением и плата GPGPU FireStream Edition уже на подходе?:

    03:49

    Planex: 750-Гб NAS-сервер с поддержкой BitTorrent:

    02:36

    На CeBIT NVIDIA покажет MCP68 IGP?:

    00:55

    Ratoc REX-LINK2 и REX-WHP2: для любителей качественного "беспроводного звука":

    00:37

    iRobot PackBot 510: робот-сапёр становится лучше:

    00:09

    NVIDIA планирует выпуск плат nForce 680i LT SLI:

    00:08

    Pocketec Nano: 12-Гб накопитель, похожий на зажигалку Zippo:

    00:06

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