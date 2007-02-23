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    23 февраля 2007

    В новой версии DragThing появились три дополнительные темы:

    23:33

    Органика, золото и нанотехнологии – три кита новой памяти, создаваемой в Сингапуре:

    22:42

    KFE Exemode DPS700 – недорогая фоторамка с хорошим набором функций:

    19:59

    Процессорная плата расширения DSM Computer 96M4261o:

    19:33

    Apple выпустила Final Cut Pro 5.1.4. И готовит Final Cut Extreme?:

    19:14

    Western Digital My Book World Edition II – терабайтный накопитель с подключением к сети Интернет:

    17:26

    Зум-объективы smc PENTAX-DA*: не прошло и полгода:

    16:32

    Sony VAIO VGC-RM1 - ПК для работы с HD-видео:

    16:23

    Плата ECS 965PLT-A: слова Козьмы Пруткова актуальны и сегодня:

    15:08

    Canon Digital IXUS: камеры, которые продаёт стиль:

    14:58

    Toshiba думает, что пользователи наденут топливные элементы на голову:

    14:46

    EnzoTech: универсальный процессорный кулер Ultra-X:

    14:33

    Фото дня: одна из первых системных плат на базе Intel G33 Express:

    13:46

    Renesas: анонс одночиповой системы SH7764:

    12:54

    Бюджетные фотокамеры А-серии Fujifilm: 8,3 и даже 9 (!) мегапикселей:

    12:05

    Fujifilm FinePix S5700: бюджетный "ультразум":

    10:44

    Клавиатура студии Артемия Лебедева Optimus 103 будет набором «Сделай сам»:

    09:22

    Club3D Radeon X1950 Pro SC с пассивным охлаждением: тишина для любителей игр:

    09:21

    Так получала ли Dell миллиарды долларов за любовь к процессорам Intel?:

    04:15

    Первые 45-нм процессоры Intel Penryn выйдут уже в этом году:

    04:00

    Лазер, разработанный Nichia, ускорит запись двухслойных дисков HD DVD и Blu-ray до 10x:

    01:00

    Ноутбук Samsung Sens M55: полная готовность к HD-видео:

    00:00

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